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2020 Yılı tapu harçları ne kadar oldu? İşte yeni yıl tapu harcı rakamları

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı için harçlar hakkında değerlendirme yaptı. 2020 Yılı tapu harçları ne kadar oldu sorusunu soranlar için işte, yeni yıl tapu harcı rakamları…

26 Aralık 2019 Perşembe 13:35
2020 Yılı tapu harçları ne kadar oldu? İşte yeni yıl tapu harcı rakamları

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılındaki vergi, harç ve cezalar için yeniden değerleme yaptı.  2020 yılındaki tapu harçları şimdiden merak edilip araştırılmaya başlanmıştı. Son değerlendirmelere göre vergi, ceza ve harçlarda artış olacak.  Bu artışlarla beraber cep telefonu harcı, trafik cezası, pasaport harcı ve tapu harcı gibi harçlarda yükselme olacak.

Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre, 2020 yılı ile birlikte vergi, ceza ve harçlarda artış oldu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre, 2020 için yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlendi.

-Tapu harcı

2019 harcı: 288 lira

2020 harcı: 353 lira

-İcra başvuru harcı

2019 harcı: 44.5 lira

2020 harcı: 54.5 lira

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:35
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