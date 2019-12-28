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2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir idaresi Başkanlığı tarafından 2020 yılına ait trafik cezalarında yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, emniyet kemeri takmayanlara 132 TL ceza kesilirken alkollü araç kullanım cezaları da yeniden hesaplanarak caydırıcı miktarlara çıkarıldı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:40
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020 yılı için yeniden düzenlemeye aldığu trafik cezaları çalışmasını bitirdi. Başkanlık tarafından değerleme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığının da onayıyla belirlenen ceza miktarlarına göre, 2020 yılında en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 104 lira olarak kesilirken en yüksek ceza ise 32 bin 719 lira ile işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrar yaptıranlar için uygulanacak. 

Yeni düznleme Bakanlık onayındn geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe girerken yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak belirlenmesi 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanacağı da kaydedildi.

Düzenlemede yetkisi olmadığı halde aracında'çakar' diye bilinen ışıklı ve sesli uyarı sistemini kullannan kişilere bin 228 lira ceza kesilmesi kararlaştırılırken üzerinde “çakar” bulunan başkasına ait bir aracı kullanan kişinin tespiti yapıldığı takdirde hem sürücüye hem de araç sahibine aynı miktarlar çerçevesinde ceza uygulanacak. Ayrıca araç tescil belgesinin araçta bulunmaması halinde ve tescil plakasının farklı yere monte edilme tespitinde ise araç sahiplerine 112 lira para cezası kesilecek.


Yeni, trafik düzenlemelerinde; Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanların tespiti ayrıca emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayan sürücüler 132 TL ceza ile cezalandırılırken aynı ceza oranı trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlarından çöp atanlar ve araçlarda yüksek seste müzik açanlar için de geççerli olacak.


Engelliler özel olarak ayrılmış tere aracını park edenlere 264 lira ceza uyglanırken, araç yükleme kurallarına uymayanın cezası 275 liradan başlayarak 6 bin 754 liraya kadar değişecek.  

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30’a kadar hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan sürücülere ise 288 lira ceza uygulanacak.

Araçlarında nitelik veya ölçülere aykırı plaka bulunduran, tescil plakası takmayan, farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanların cezaları 505 TL olarak belirlenirken tehlikeli veya zararlı maddeleri, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı her hangi biz izin belgesi olmadan taşıyanlara, 557 lira ceza kesilecek.

Hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşan, takograf ve taksimetre kullanmayan, emniyetsiz araç kullanan ve okul giriş çıkışlarında yavaşlamayarak buralardan geçmek üzere olan yayalara öncelik vermeyenlerin cezaları 598 TL olacak. Kış lastiği kullanma zorunlulu olmasına rağmen kış lastiği taktırmayan araç sahipleri ise bunun cezasını 766 TL olarak ödeyecek.

ALKOLLÜ ARAÇ  KULLANAN  SÜRÜCÜ 1.228 TL ÖDEYECEK

Alkollü olarak araç kullandığının ilk tespiti halinde trafiği aksatacak şekilde ilerleyen, ters istikamette araç süren, emniyet şeridi ihlali yapan ve hız sınırları aşan sürücüler bin 228 TL ceza ugun görülürken yine alkollü bir şekilde araç kullandığı ikinci kez tespit edilenler öngörülen cezayı bin 539 TL ödemek zorunda kalacaklar.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığını ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla kolluk kuvvetlerince teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyenlere 3 bin 516 lira ceza uygulanacak.  Radarların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler 3 bin 728 lirayla cezalandırılacak.

Hiç bir yere bağlı olmadan korsan yolcu taşımacılığı yapanların tespitinde ise sürücülere bin 228 liradan 2 bin 473 liraya kadar ceza kesilecek. 

Trafiği tehliye düşüren Drift/spin durumlarında ise araç sahibine 6 bin 141 TL ceza kesilecek. Düzenlemede ayrıca araç tesciline yetkili bayilerin belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket etmesinin bedeli ise 20 bin 918 TL olarak belirlendi. Düzenlemede kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacağı da belirtildi.

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