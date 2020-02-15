2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!

2020 yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yatırım programı kapsamında miktarı 1 trilyon 59 milyar 833 bin 428 TL, geçtiğimiz yıl sonu kümülatif harcaması 416 milyar 143 milyon 965 bin 464 TL, 2019 başlangıç ödeneği 77 milyar 134 milyon 953 bin TL olan 2994 projeye yer verildi.

"2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 11. Kalkınma Programı, 2020 – 2022 Orta Vadeli Program ile 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen programa göre hazırlandı.

Yeni programda genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı %50’den fazla olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirmede alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi olan büyükşehir belediyeleriyle diğer belediyeler tarafından yapılacak yatırım projeleri sektörel olarak tekrardan düzenlendi.

Yatırım projeleri “etüd proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” adıyla yenilendi. Bütün projeler için proje numarası, ismi, yeri, başlama ve bitiş tarihi, proje ücreti, 2019 sonuna kadar tahmini harcama tutarı ve 2020 yılı ödeneği olarak ayrı ayrı ele alındı.

Kurumların 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki sermaye transferi ödemelerinden yalnızca kamu yatırımı olarak nitelendirilen kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamında yer aldı. Kamu yatırımı niteliğinde olmayan kamu sektörü dışına transfer niteliğinde yapılan ödemelerin bir bölümüyse kuruluş ve sektör yatırım toplamına eklenmeden 2020 Yılı Yatırım Programına bağlandı. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dışında, yatırım nitelikli projelerine bilgi için 2020 Yılı Programı’nda yer aldı.