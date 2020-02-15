İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120151
ALTIN
308.107
DOLAR
6.0428
STERLİN
7.8982
EURO
6.5497

2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!

2020 yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2020 yılı Yatırım Programlarının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçirildi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 18:24
2020 Yılı Yatırım Programı resmi gazetede açıklandı!

2020 yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yatırım programı kapsamında miktarı 1 trilyon 59 milyar 833 bin 428 TL, geçtiğimiz yıl sonu kümülatif harcaması 416 milyar 143 milyon 965 bin 464 TL, 2019 başlangıç ödeneği 77 milyar 134 milyon 953 bin TL olan 2994 projeye yer verildi.

"2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 11. Kalkınma Programı, 2020 – 2022 Orta Vadeli Program ile 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen programa göre hazırlandı.

Yeni programda genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı %50’den fazla olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirmede alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi olan büyükşehir belediyeleriyle diğer belediyeler tarafından yapılacak yatırım projeleri sektörel olarak tekrardan düzenlendi.

Yatırım projeleri “etüd proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” adıyla yenilendi. Bütün projeler için proje numarası, ismi, yeri, başlama ve bitiş tarihi, proje ücreti, 2019 sonuna kadar tahmini harcama tutarı ve 2020 yılı ödeneği olarak ayrı ayrı ele alındı.

Kurumların 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki sermaye transferi ödemelerinden yalnızca kamu yatırımı olarak nitelendirilen kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamında yer aldı. Kamu yatırımı niteliğinde olmayan kamu sektörü dışına transfer niteliğinde yapılan ödemelerin bir bölümüyse kuruluş ve sektör yatırım toplamına eklenmeden 2020 Yılı Yatırım Programına bağlandı. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dışında, yatırım nitelikli projelerine bilgi için 2020 Yılı Programı’nda yer aldı.

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 18:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Bakan Soylu talimat verdi, Ankara Mersinli Cihangir'i buldu
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Atlasglobal'in iflas başvurusunu açıkladı
İş Bankası, kamu lojman alımları için 120 ay vadeye kadar konut kredisi
İş Bankası, kamu lojman alımları için 120 ay vadeye kadar konut kredisi
2020 HGS geçiş ücretlerine yüzde 14 zam! Araç sınıflarına İstanbul-İzmir otobanı Kuzey çevre yolu anadolu otoyolu göre geçiş fiyatları
2020 HGS geçiş ücretlerine yüzde 14 zam! Araç sınıflarına İstanbul-İzmir otobanı Kuzey çevre yolu anadolu otoyolu göre geçiş fiyatları
TEB 2 Bin 500 Lira Emekli promosyon ödemesi yapacak!
TEB 2 Bin 500 Lira Emekli promosyon ödemesi yapacak!
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine faizsiz 6.972 TL avans
SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklisine faizsiz 6.972 TL avans

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 16 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada baba olduğunu görmek nedir? Rüyada baba olduğunu görmenin tabiri ve anlamı
Hakan Muhafız 3. Sezon ne zaman başlıyor? Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
MEB İOKBS bursluluk sınavı başvurusu uzatıldı. Bursluluk sınavı son başvuru tarihi ne zaman?
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Savaşçı Merlin Kimdir? Markus’un yerine gelen kötü adam Anıl Altınöz!
Recep Terzi kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Şokta 19 Şubat – 26 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Rüyada deprem görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri ve anlamı
2020 yılında da Rusya'dan alınan doğal gaz oranı azalıyor
Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım mı? Hadise’nin Instagram pozu ile deşifre oldu!
THY başvuru şartları neler? THY personel alımına nasıl başvuru yapılır? THY personel alımı yapıyor
Survivor Panorma programı ne zaman başlayacak?
Hizmetçiler Belkıs kimdir? Gerçek adı nedir? Servet Pandur hakkında bilgiler
Survivor 2020 Ceyhun kimdir? Ceyhun Uzun hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken Kıvılcım kimdir? Özge Özder hakkında bilgiler
Bankaların promosyon rekabeti kızıştı! Banka promosyon ödemeleri ne zaman verilecek?
Hakan Muhafız’ın 3. sezonun ne zaman başlayacak? Hakan Muhafız yeni sezon tarihi belli oldu!
Rüyada Kabe'yi görmek nedir? Rüyada Kabeyi görmenin anlamı ve tabiri
Öğretmenlere ÖSYM'den YÖKDİL Sınav Görevi
Jandarma Subay alımı başvuru sonuçları KPSS taban puanı belli oldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.