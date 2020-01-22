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2020 yılına ait tütün ve alkollü içki toptan satış belge bedelleri belirlendi

Tütün mamulleri ve alkollü içki toptan satış belgelerinin 2020 yılına ait bedel miktarı belirlendi. Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:41
2020 yılına ait tütün ve alkollü içki toptan satış belge bedelleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlemeye alınan, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Yürürlüğe giren tebliğe göre ise 2020 yılına ait tütün mamulleri ve alkollü içki toptan satış belgeleri bedel miktarlarıda belirlendi.

Buna göre, perakende satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 450 lira, ilçe merkezlerinde 300 lira, diğer mahallerde 110 lira olarak uygulamaya alınırken açık içki satış belgeleri için, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1870 lira, diğer belediyelikler içerisinde ve mahallerde 720 lira olarak tahsil edilecek.

Nargile tütünü sunum uygunluk belgeleri ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 590 lira, diğer yerlerde 4 bin 180 lira olarak belirlendi.

Tütün işleme tesisi kurma ile ilgili istenilen uygunluk belge bedeli 66 bin 300 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 132 bin 600 lira, tütün ticareti yetki belgesi 66 bin 300 lira olarak belirlenirken tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri için ise yıllık 6 bin 630 lira ödenecek. Ayrıca tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira ödeyecneği kararlaştırılırken diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 265 lira alınacağı kaydedildi.

Piyasaya arz uygunluk belgesi ve yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi almak isteyen ise 4 bin 180 lira alınacakken, her 1000 adet yaprak sigara kağıdının satış hizmet bedeli olarak 87 kuruş alınacağı belirtildi.
 

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