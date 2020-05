2020 yılında çekilişsiz kurasız ev satışları başlattı! Toki 655 TL taksitle 3+1 ev sahibi yapıyor!

Ülke genelinde sosyal konut projelerini hayata geçiren TOKİ, uygun koşullarda vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ederken oldukça ilgi çekici bir projeyi hayata geçiriyor. TOKİ koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlarımızı çekilişsiz kurasız aylık 655 taksitlerle 3+1 ev sahibi yapacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2020 yılıyla birlikte çekilişsiz kurasız ev satışlarına başladığını açıkladı. Koronavirüs pandemisine karşı tedbirler alan kurumlardan biri olan TOKİ, tüm Türkiye genelinde sosyal konut projelerini inşa etmeye devam ediyor. Mayıs 2020 TOKİ çekilişsiz kurasız 2+1 evler için aylık 533 TL taksit, 3+1 evler için ise aylık 655 TL taksit seçenekleri mevcut. TOKİ çekilişsiz kurasız konut satışı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

TOKİ Mayıs 2020 ile beraber vatandaşlarımızı çekilişsiz kurasız ev sahibi yapmaya başladı. Ülkemizin koronavirüs salgını ile mücadele ettiği bu zor dönemlerde dar gelirli vatandaşlarımızı uygun koşullarda ev sahibi yapan TOKİ, Mayıs ayında Kars’ta yaptığı 698 konuttan 17 tanesini çekilişsiz kurasız vatandaşların satışına sundu.

Çekiliş ve kura yapılmadan satışa sunulacak olan 17 konutun içerisinde 2+1 ve 3+1 daireler bulunuyor. Bundan dolayı Karslı vatandaşlarımız bu haberi intenet üzerinden araştırmaya başladı. TOKİ’den yapılan resmi açıklamaya göre Kars merkez 3 adet 2+1 daire, 14 adet de 3+1 daire bulunmaktadır. Peki TOKİ Kars çekilişsiz kurasız 17 konut şartları nelerdir?

TOKİ Çekilişsiz Kurasız 17 Konut Satışı

TOKİ Çekilişsiz Kurasız 17 Konut Satışı Ödeme Planı

TOKİ, Kars merkezde 3 tanesi 2+1, 14 tanesi de 3+1 olmak üzere toplamda 17 adet konutu çekilişsiz kurasız satışa çıkardı. 2+1 daireler 63 metrekare iken 3+1 daireler ise 97 metrekare olarak inşa edildi. 2+1 evler 106 bin TL’den satışa sunulurken, 3+1 evler de 128 bin ila 134 bin TL arasında fiyatlarsa kurasız bir şekilde sahiplerine satılacak.

106 bin TL değerinde olan 2+1 daireler için 10 bin TL peşinat alınıyor. 180 ay vade imkanı sunulurken aylık taksitleriniz 533,33 TL oluyor. 128 bin TL’den satışa sunulan 3+1 daireler için de 10 bin TL peşinat isteniyor. Bu evlerin ödemelerini 180 ay vadeyle ve aylık 655,56 TL taksitlerle alabilirsiniz. 134 bin TL’den satışa sunulacak olan 3+1 daireler için 10 bin TL peşinat istenirken aylık ödemeleriniz de 688,89 TL olarak belirlendi. Burada da vade sayısı 180 ay olacak.

TOKİ Çekilişsiz Kurasız 17 Konut Satışı Başvurusu

Kars merkezde 17 adet konutu çekilişsiz kurasız satacak olan TOKİ, başvuruları Halkbank üzerinden almaktadır. En yakın Halkbank şubesine 30 Haziran 2020 tarihine kadar giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Tüm ödeme planı Halkbank tarafından belirlenecek.

