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2020 yılında otomobil fiyatları düşer mi? Yaz aylarında otomobil fiyatları artacak mı?

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği tarafından yapılan değerlendirmelere göre ''2020 yılında otomobil fiyatları düşer mi ve yaz aylarında otomobil fiyatları artacak mı?'' sorularının yanıtı ortaya çıktı. İşte otomotiv sektörü ile ortaya atılan son dakika öngörüleri.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:27
2020 yılında otomobil fiyatları düşer mi? Yaz aylarında otomobil fiyatları artacak mı?

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği koronavirüs sonrasında otomobil fiyatlarına ilişkin bir rapor paylaştı. ACEA verileriyle derlenen rapora göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri ile İngiltere’nin bulunduğu sektör pazarında virüs sebebiyle satışlar 2020 yılı Ocak-Mart ayları arasında yüzde 26.1 oranında gerilerken 3 milyon 564 bin oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeyse 4 milyon 824 bin 307 adet araç satışı yapılmıştı.

En fazla düşüşün yaşandığı ülke yüzde 34.7 ile İtalya olurken, İtalya’yı yüzde 32.7 ile Fransa, yüzde 31.6 ile Avusturya yaşadı. Otomotiv sektörü liderleri arasında bulunan Almanya’da yüzde 19.7’lik bir gerileme yaşanırken, İspanya’da yüzde 31.1, İngiltere’de yüzde 31.4 gerileme görüldü.

En yüksek satış yine Almanya’da

2020 yılının ilk döneminde en çok satışın yapıldığı ülke Almanya oldu. Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen firmaları ile Almanya ilk sırayı bırakmazken, Avrupa’da lokomotif devi Almanya, 786 bin 508 adet satış yapmıştır. İkinci sıradaki Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover firmaları bulunan İngiltere ise 562 bin 90 adet satışla öne çıkarken, Fransa 464 bin 865 satışla üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye otomotiv pazarında 7. sıraya yükseldi

AB otomotiv pazarı içerisinde satışlarını artıran ülke olmazken, Türkiye Pazardaki payını artırdı. Türkiye’nin Ocak-Mart ayı arası araç satışları 2019 yılına nazaran yüzde 41.3 artarak bu artışla 128 bin 674’e ulaşmayı başardı. Buna göre 2019 yılı ilk çeyreğinde 10. sırada yer alan Türkiye, 2020 yılının ilk çeyreğinde 7. sıraya yükselmeyi başardı.

Döviz kurundaki artış, sıfır otomobillerin ülkeye gelmemesi nedeniyle ikinci el araç fiyatlarının artmasına neden olmuştu. Koronavirüs nedeniyle otomobil piyasası durma noktasına gelirken, Ramazan Bayramı itibariyle hayatın normale dönmeye başlaması ön görülüyor.

ÖTV indirimi yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ÖTV indiriminin gündeme alınacağını dile getirmişti. ÖV indirimi şuan için rafa kalktı fakat yaşantının normale dönmesiyle nakit akışın sağlanıp ve ekonomiyi canlandırılabilmesi için ÖTV indirimi gündeme gelebilir. Bu çerçevede 2020 yaz ayında yüzde 10 oranında bir ÖTV indirimi yapılabilir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 01:27
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