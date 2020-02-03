2020 yıllık izin ücreti ne kadar oldu? Yıllık izin hakkı ödemesi sorgulama

4857 sayılı kanunun 50.maddesine göre çalışanlara dinlenme hakkı tanınmıştır. Ölüm ya da işten ayrılma gibi durumlar hariç kullanılan yıllık izinin ücreti son brüt ücret ile hesaplanır. Hesaplama yapılırken SGK işçi ve işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi de hesaplanır. Aynı zamanda mesai ücreti, ek ücretler ve prim de eklenmektedir.

Yıllık İzin Ücreti Hesaplanma

Bir çalışanın yıllık izin hakkı 10 gündür. Ücretin 3000 TL olduğu düşüldüğünde

3000/30=100

100.10=1000 TL olacaktır.

2020 Yıllık İzin Ücretleri Ne Kadar Oldu?

2020 Yıllık İzin Hakkı Kaç Gün Oldu?

2020 yılında yıllık izin ücretlerinde açıklanan bir değişiklik bulunmamaktadır. 2019 yılının yıllık izin ücretleri devam etmektedir.

Yıllık izin hakkı çalışma yılına ve yaşa göre değişiklik göstermektedir. 2020 yılı için herhangi bir değişiklik bulunmamakla beraber 2019 verileri şu şekildedir:

1-5 yıl çalışanlar: 14 gün

5-15 yıl çalışanlar:20 gün

15 yıl ve üstü çalışanlar:26 gün