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2020 yurt dışından getirilen telefon harcı ne kadar oldu? 2020 6 Aylık, 1 Yıllık, 10 Yıllık Pasaport ücretleri ve telefon harçları

2020 senesine girilmesine günler kala yeni yılda uygulanacak olan zamlar da belli olmaya başladı. Peki 2020 senesinde yurt dışından getirilen telefon harcı ne kadar oldu? 2020 senesi için 6 Aylık, 1 Yıllık, 10 yıllık pasaport ücretleri ve telefon harçları cihazlarını ülke dışından alan kişiler tarafından araştırılıyor…

26 Aralık 2019 Perşembe 11:13
2020 yurt dışından getirilen telefon harcı ne kadar oldu? 2020 6 Aylık, 1 Yıllık, 10 Yıllık Pasaport ücretleri ve telefon harçları

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınmış bir karara yer verildi. Bu karar kapsamında MTV’de yeniden değerleme oranının %12 seviyesinde olacağı ifade edildi. Diğer vergi harç ve cezalar kapsamında ise %22.58 oranının kullanılacağı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında vatandaşlar 2020 senesinde ülke dışından getirecekleri telefonların fiyatlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladılar.

Hatırlanabileceği gibi geçtiğimiz aylarda vergi tutarı 500 TL iken yapılan zam sonrasında bu ücret 1500 TL seviyesine çıkarılmıştı. Şimdilerde alınan karar ardından bu ücretin üzerine ek olarak bir de 2020 senesindeki zamlar işlenecek.

2019 senesinde 1500 TL olarak karşımıza çıkan bu ücretler 2020 senesinde yeniden değerleme oranında yapılan zam ile beraber 1835 TL seviyesine çıkacak.

Pasaport

Yeniden değerleme oranında zam yapılacak olan diğer hizmet ise pasaport olarak karşımıza çıkıyor. 6 aylık, 1 senelik, 2 senelik, 3 senelik ve 10 senelik pasaportların harçları kapsamında %22.58 oranında zam uygulanacağı ifade edildi. Bu zam sonrasında pasaport harç ücretleri aşağıdaki kısımda sıralandığı şekilde görülecek.

  • 6 aylık pasaport harcı: 208,8 TL.
  • 1 yıllık pasaport harcı: 304,5 TL
  • 2 yıllık pasaport harcı:  497 TL
  • 3 yıllık pasaport harcı: 705 TL
  • 10 yıllık pasaport harcı: 995 TL
Son Güncelleme: 26.12.2019 11:13
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