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2020 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi

Ziraat Bankası birçok işletme ve kişiye özel kredi imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ziraat Bankası yeni yılda çiftçilere özel kampanyalarını açıkladı. 2020 Ziraat Bankası çiftçi kredisinin detayları haberimizde.

26 Ocak 2020 Pazar 16:13
2020 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi

Ziraat Bankası birçok vatandaşa özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka birçok alanda müşterilerine hizmet verirken, bunlardan biri de çiftçilerdir. Birçok banka çiftçilere belli imkanlar sağlasa da Ziraat Bankası 2020 yılında da en uygun oranlarla çiftçilere kredi vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası’na kredi başvurusu yapmak isteyen çiftçiler banka şubelerine istenen evrakları teslim ederek başvuru yapabilirler.

 

Ziraat Bankası çiftçi kredisi 2020

Ziraat Bankası yeni yılda da tüm vatandaşlara farklı kredi kampanyalarıyla destek verecek. Banka kredi fırsatlarında yararlanmak isteyen çiftçileri de unutmadı. Ziraat Bankası çiftçilere kredi verirken en uygun faiz ve vade oranlarını uygularken, ödeme planında ise hasat dönemini dikkate almaktadır. Ziraat Bankası çiftçilere özel 3 farklı kredi kampanyası hazırlamıştır. Bu kredi türleri şu şekildedir;

  • Genç çiftçi akademisi
  • Hayvancılık ve su ürünleri kredisi
  • Tarımsal mekanizasyon kredisi

Banka bu kampanyalarının yanı sıra devlet destekli şekilde çiftçilere tarım sigortası da yapmaktadır. Bankanın çiftçilere verdiği kredilerin bazı ortak noktaları vardır. Banka çiftçilere hasat ödemeli kredi verirken yıllık %5-6 oranında faiz uygulamaktadır. Bunun dışında banka 2 yıl geri ödemesiz kredide vermektedir. Ancak bu kredinin ödemeleri kişilere göre değişmektedir. Yani yıl sonunda çiftçi kar elde ederse ve yıllık cirosunda artış olursa krediyi 2 yıl geri ödeme hakkını kullanamaz. 2 yıl geri ödemesiz kredi mali durumun kötüye gittiği zamanlarda kullanılmaktadır.

Genç çiftçi akademisi

Ziraat Bankası genç çiftçilere özel kredi yardımı yapmaktadır. Bu kampanyayla birlikte gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak ve tarımsal üretim yapacak olan bilinçli bir nesil oluşturulmak hedefleniyor. Bu kampanya sadece bir kredi değil eğitim programı olarak da söylenebilir. Bu eğitim programına özel ve kamu sektörleriyle birlikte üniversitelerde destek vermektedir. Genç çiftçi akademisine başvuru yapmak için çiftçilerin bazı şartlara uygun olması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir;

  • Türkiye’ de ikamet etmek
  • T.C. vatandaşı olmak
  • 18 yaşından büyük 30 yaşından küçük olmak
  • Kredi kullanmak için herhangi bir engel bulunmaması
  • Erkek adayların askerlik ile ilişiklerinin bulunmaması
  • En az lise mezunu olmak
  • Medeni haklardan yasaklı olmamak
  • Tarımsal faaliyette bulunmak istemek

Bu şartların yanı sıra kadın adaylara, ilgili lise ve üniversitelerin tarımsal bölümlerinden mezun olanlara ve ailesi tarımsal faaliyetle uğraşan kişilere kredi verilirken öncelik sağlanmaktadır.

Tarımsal mekanizasyon kredileri

Ziraat Banka tarım ve hayvancılık faaliyetiyle uğraşanlara gerekli alet ve ekipmanları alabilmeleri için tarımsal mekanizasyon adı altın kredi vermektedir. Uygun faiz ve vade oranlarıyla verilen bu krediyle üreticiler; traktör, çayır biçme, balya yapma, suluk, yemlik, patoz ve yem karma makinesi gibi malzemeleri alabiliyor.

Kredinin özellikleri

Tarımsal mekanizasyon kredisi Bakanlar Kurulu tarafından yapılacak açıklamalar ışığında kullandırılır. Tarımsal üretim malzemesi alımında kullanılan bu kredi sıfır ürünlerde kullanıldığı gibi ikinci el ürünlerde de kullanılabiliyor.

Traktör kredisi 2020

Ziraat Bankası çiftçilere traktör kredisi kapsamında faizsiz kredi vermez. Ancak bankanın çiftçilere verdiği krediler oldukça uygun orandadır. Bu krediler hem sıfır hem de ikinci el traktör alımında kullanılabilir. Banka sadece alınacak olan traktörün 8 yaşın altında olması şartını koymuştur.

Küçük ekipman kredisi

Resmi Gazete’de yayınlanan duyuru ile Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle ilgili tebliğ kapsamında Zirai Kredilendirme belgesi olan herkese kredi verilecektir. Bu kredinin özellikleri ise şu şekildedir;

  • Şartları taşıyan çiftçilerimiz krediden yararlanabilirler.
  • Kredi tutarı 25 bin TL olmaktadır.
  • Vadeler çiftçilerimizin hasat dönemlerine göre belirlenebilecektir. Bu sebeple yılda bir ödemeli de olabilmektedir.
  • Biçerdöver, hasat makineleri ve traktör alımları için bu kredi kullanılamaz.

Ziraat Bankası her çiftçiye uygun olacak şekilde kredi imkanı vermektedir. Ziraat Bankası’nın çiftçilere yönelik kredileri şu şekildedir:

  • Moden basınçlı sulama kredileri
  • Bitkisel üretim kredileri
  • Organik ve iyi tarım kredileri
  • Arazi alım kredileri
  • Taksitli tarım kredisi

Çiftçi kredilerine başvuru için gerekli belgeler

Ziraat Bankası çiftçilere yönelik kredi başvurularında vatandaşlardan bazı belgeler istemektedir. Bu belgeler şu şekildedir:

  • Kredi karşılığında banka tarafından temin edilecek olan evraklar
  • T.C. kimlik belgesi
  • ÇKS belgesi
  • Tarımsal işletmeyi kanıtlayıcı belgeler
  • İşletmeye ait gelir tablosu

Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri düşük faizli kredi

Ziraat Bankası 2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte hayvansal ve tarımsal üretim yapanlara destek verecek. Üreticilere yatırım dönemlerinde düşük faiz oranlarıyla kredi desteği sağlanacak. Bankanın üreticilere yaptığı faiz indirimleri ve kredi üst limitlerinin listesi şu şekildedir:

Çiftçilere Müjde

çiftçi kredisi

Ziraat Bankası tarım kredisi hesaplama

Ziraat Bankası tarım kredisini en fazla 7 yıl vade yapmaktadır. Yani tarım kredisinde 84 ay vade uygulanır. Ayrıca tarım kredilerinde yıllık %6 faiz oranı uygulanır, bu aylık %0,5 faiz oranına denk gelmektedir.

Ziraat Bankası seracılık kredisi 2020

Ziraat Bankası 2020 yılı itibariyle Seracılık Destek Paketi adı altında üreticilere kredi fırsatı sunmaktadır. Seracılığın desteklenmesi nedeniyle başlatılan kampanya ile düşük faizli kredi verilecek. Seracılık kredisinin başlıca özellikleri ise şu şekildedir:

  • Kredi vadesi 7 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak çiftçilerimizin mali durumları dikkate alınarak iki yıl geri ödemesiz dönem bulunmaktadır.
  • Yıllık faiz oranı %8,25’tir. Aylık %0,68 oranına denk gelmektedir.
  • Yapılacak olan yatırım maliyetinin maksimum %75’i kadar kredi verilecektir.

Bunun yanı sıra destek verilecek olan arazinin büyüklüğü 1 dekarın üstünde olmalıdır. Kredi sadece yeni sera yapımında değil, hali hazırda seracılıkla uğraşan üreticilere de verilmektedir.

Son Güncelleme: 26.01.2020 16:13
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