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2020 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon miktarı belli oldu!

2020 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon miktarı belli oldu. Ziraat Bankası Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan sözleşmeyi imzaladı. Ziraat Bankası promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler haberimizde.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:49
2020 Ziraat Bankası emekli maaşı promosyon miktarı belli oldu!

Bankalar emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıllık taahhüt süresinin dolmasının ardından yeni promosyon ödemeleri 2020 yılında yapılacak. Ziraat Bankası emekli müşterilerine yapacağı promosyon ödemesi miktarını açıkladı.

Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemeleri hakkında SGK ve Ziraat Bankası anlaşmaya vardı. Buna göre emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere bankanın yapacağını promosyon ödemesi kesinleşmiş oldu. Ziraat Bankası’nın emekli müşterilerine yapacağı promosyon ödemeleri şu şekilde olacak:

  • Emekli Maaşı 1.500TL’ye kadar olan vatandaşlarımız; 500TL Promosyon,
  • Emekli Maaşı 1.500TL – 2.500TL arasında olan vatandaşlarımız; 625TL Promosyon,
  • Emekli Maaşı 2.500TL ve üzeri olan vatandaşlarımız ise 750TL Promosyon.

Ziraat Bankası ve SGK’nın yapmış olduğu anlaşmaya göre emeklilere yapılacak promosyon ödemeleri yukarıdaki gibi olacak. Anlaşmayla birlikte 13 milyon emekliye 9 milyar TL promosyon ödemesi yapılmış olacak. Ziraat Bankası emekliler tarafından en çok tercih edilen banka olması nedeniyle bu promosyon ödemelerinin yaklaşık %40’ını yapacak.

Emekliler için promosyon ödemesine zam yapıldı mı?

Emeklilerin merakla beklediği yeni promosyon ücretleri belli oldu. 1 Mart 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak olan promosyon ödemeleri SGK ve Bankalar Birliği arasında yapılan toplantı sonrası açıklandı. Sözleşmeyi ilk imzalayan banka Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası SGK ile yapılan sözleşmeyi 4 Mart 2020 saat 10.30’da imzaladı.

Promosyon ödemeleri bilindiği gibi emekli vatandaşların maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan çekmeleri yönünde anlaşma yapmaları sonucu anlaşılan banka tarafından ödenen ücrettir. İlk promosyon ödemelerinin süresi 2020 yılıyla birlikte sona ermişti. 2020 yılında SGK ve Bankalar Birliği yeni promosyon ücretleri için masaya oturmuştu. Görüşmelerde sona doğru gelinirken Ziraat Bankası SGK ile anlaşmaya vardı ve sözleşmeyi imzaladı. 2020 yılında yapılan promosyon anlaşmaları da 3 yıl süreyle geçerli olacak.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:49
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