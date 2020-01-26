2020 Ziraat bankası trafik sigortası fiyatları

Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak trafik sigortası yapmaktadır. Ziraat Bankası trafik sigortasını sigorta şirketlerine göre daha düşük fiyatlarla sunmaktadır. Ziraat Sigorta özellikle son zamanlarda %10 ve %20 civarındaki indirimleriyle pek çok kişi tarafından tercih edildi.

Ziraat sigorta araçların prim ödemelerini risk durumlarına, ruhsat sahibine ve arabanın plakasına göre belirlemektedir. Son zamanlarda sigortanın 659 TL’den 301 TL’ye düştüğüne yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Ziraat Sigorta Kapsamı

Ziraat Bankası Ailem sigortasını, zorunlu trafik sigortasını ve hususi araç sigortalarını müşterilerine sunmaktadır. Kaza gibi durumlarda karşılaşılan zararlar sigorta tarafından karşılanmaktadır. Poliçede belirtilen prim borcu sigortalının olası bir kaza durumunda karşılaşacağı zararı veya hukuki sorumlulukları üstlenmektedir.

Poliçenin verilmesiyle birlikte sözleşme yapılır ve peşin ödeme zorunlu trafik sigorta prim ücreti güvence hesabına katılma payı ile sözleşmesine, bedeline ya da primine dair mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlarından oluşmaktadır.

Hususi Araç Kasko Sigorta Bilgileri

Ziraat kasko sigortası hususi olarak kullanılan motorlu kara aracı olan otomobil, kamyonet ve minibüs gibi taşıtlar için yapılmaktadır. Ziraat kasko sigortasının ücreti aracın durumuna göre belirlenmektedir.

Ziraat kasko sigorta teminatları, kara araçları ile herhangi bir çarpışma, yanma, devrilme, kundaklama, çalınma, kayıp, deprem ve doğal afetlerden meydana gelen zararları kapsamaktadır. Ayrıca kullanım ve gelir kaybından oluşan zararlar ve çekilme zararları da sigorta tarafından karşılanmaktadır.