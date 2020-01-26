İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120150
ALTIN
301.910
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7533
EURO
6.5535

2020 Ziraat bankası trafik sigortası fiyatları

Ziraat Bankası trafik sigorta kampanyaları 2020 yılında da devam ediyor. Ziraat Bankası’ndan trafik sigortası yaptırmak isteyen kişiler banka ile görüşerek 2020 yılı trafik sigortası fiyatlarını öğrenebilir.

26 Ocak 2020 Pazar 19:19
2020 Ziraat bankası trafik sigortası fiyatları

Ziraat Bankası müşterilerine özel olarak trafik sigortası yapmaktadır. Ziraat Bankası trafik sigortasını sigorta şirketlerine göre daha düşük fiyatlarla sunmaktadır. Ziraat Sigorta özellikle son zamanlarda %10 ve %20 civarındaki indirimleriyle pek çok kişi tarafından tercih edildi.

Ziraat sigorta araçların prim ödemelerini risk durumlarına, ruhsat sahibine ve arabanın plakasına göre belirlemektedir. Son zamanlarda sigortanın 659 TL’den 301 TL’ye düştüğüne yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Ziraat Sigorta Kapsamı

Ziraat Bankası Ailem sigortasını, zorunlu trafik sigortasını ve hususi araç sigortalarını müşterilerine sunmaktadır. Kaza gibi durumlarda karşılaşılan zararlar sigorta tarafından karşılanmaktadır. Poliçede belirtilen prim borcu sigortalının olası bir kaza durumunda karşılaşacağı zararı veya hukuki sorumlulukları üstlenmektedir.

Poliçenin verilmesiyle birlikte sözleşme yapılır ve peşin ödeme zorunlu trafik sigorta prim ücreti güvence hesabına katılma payı ile sözleşmesine, bedeline ya da primine dair mevcut ve ileride konulacak vergi, resim ve harçlarından oluşmaktadır.

Hususi Araç Kasko Sigorta Bilgileri

Ziraat kasko sigortası hususi olarak kullanılan motorlu kara aracı olan otomobil, kamyonet ve minibüs gibi taşıtlar için yapılmaktadır. Ziraat kasko sigortasının ücreti aracın durumuna göre belirlenmektedir.

Ziraat kasko sigorta teminatları, kara araçları ile herhangi bir çarpışma, yanma, devrilme, kundaklama, çalınma, kayıp, deprem ve doğal afetlerden meydana gelen zararları kapsamaktadır. Ayrıca kullanım ve gelir kaybından oluşan zararlar ve çekilme zararları da sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Son Güncelleme: 26.01.2020 19:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz yüksek faturaları sebebi belli oldu!
Doğal gaz yüksek faturaları sebebi belli oldu!
Dar gelirliye ucuza konut için devlet katkısı
Dar gelirliye ucuza konut için devlet katkısı
Trafik sigortası tavan fiyat farkı iadesi nasıl alınır?
Trafik sigortası tavan fiyat farkı iadesi nasıl alınır?
Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar
Devletten doğum yapan anneler için 2020 yılında yapılan destekler
Devletten doğum yapan anneler için 2020 yılında yapılan destekler
2020 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi
2020 Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi

Popüler Haberler

Sibel Erdoğan kimdir? Emrah ve eşi Sibel Erdoğan boşanıyor mu?
Julide Ateş kimdir? İşte güzel sunucunun hayat hikayesi
2020 Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu? MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
CEPTETEB ile 0.89 oranlı ihtiyaç kredisi kampanyası
2020 bekçi alımı bekçilik başvuru tarihleri belli oldu mu? Bekçilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Şekerbank emekliye promosyon kampanyası ile 2 bin 100 TL'ye varan ödeme!
Fox Tv A la Şerife sunucusu kimdir? Şerife Aksoy hakkında bilgiler
Koronavirüs virüsü yarasa çorbasından mı bulaşıyor? Yarasa çorbası nedir? Çin'de yayılan Koronavirüsün sebebi yarasa çorbası mı?
Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik evleniyor mu?
General Motors direksiyonu olmayan ilk otonom aracı Origin'i tanıttı
Yeni Opel Corsa Türkiye’ye ne zaman gelecek?
2020 kadroya geçen taşeron ve kamu İşçileri için ilave tediye ve ikramiye tarihleri
Vuslat Fırat neden yok? Fırat'a ne oldu? Baran Bölükbaşı diziden ayrıldı mı?
Gelinim Mutfakta Ayça ve kaynanası Zübeyde kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ayça ve kaynanası Zübeyde
Ankara-Sivas YHT hattı seferleri ne zaman başlayacak?
2020 şivlilik tarihi ve kandil günleri
Afilli aşk dizisi final mi yapacak? Sevilen diziden üzen final haberi
Şekerbank'tan emekli promosyonu kampanyası 2100 TL Emekli promosyonu ödemesi, 100 TL bonus ve 0.90 faiz oranı ile emekli kredisi fırsatı
Az sermaye ile kısa zamanda çok para kazandıracak yeni iş fikirleri
MTV ve TPC borcu nedir, nasıl sorgulanır? 2020 MTV vergisi ödeme tarihleri
Pestisit nedir? Pestisit etken maddesinin yol açtığı zararlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.