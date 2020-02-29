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2020'de bitcoin ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoin ile yatırım yapmak mantıklı mı?

Finans uzmanları 2020'de bitcoin ne olacak, düşecek mi, yükselecek mi ve Bitcoin ile yatırım yapmak mantıklı mı sorularının yanıtını duyurdu. İşte kripto para Bitcoin'in geleceği.

29 Şubat 2020 Cumartesi 18:15
2020'de bitcoin ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoin ile yatırım yapmak mantıklı mı?

Bitcoin yatırımcıları ve Bitcoin yatırımı yapmayı düşünenlerin en fazla merak ettiği konu başlıkları arasında 2020’de Bitcoin ne olur ve kripto para Bitcoin’in gidişatı hakkında araştırmalarda bulundu.

Bitcoin 2020’de ne olacak?

Fundstrat analisti uzman Tom Lee, geçtiğimiz hafta İstanbul’da katılmış olduğu Economy 2020’de görüşlerini açıklamıştı. Lee, bitcoin yorumları, özellikle de yatırımcılar tarafından merakla beklenmekteydi. Lee, Bitcoin’in geleceğin para birimi olduğunu konuşarak 2020 yılı içinde de son derece iyimser bir tablo çizdi.

Bitcoin’in bütün zamanların en yüksek değerine 2020 yılında ulaşacağını konuşan Lee, ‘’Bitcoin ortalama 30.000 doları bulacak.’’ diye belirtti.

Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi?

Bitcoin, son dönemlerde düşüş trendine girmişti. Piyasanın önemli isimleri arasında bulunan Big Chonis’e göre Bitcoin’in yükselmesi ve ticaretin artması gerekmekte. Bitcoin’in ticaret artışıyla paralel olarak artış göstereceğini kaydediyor. Trader Smokey ise Bitcoin’in yükseliş trendinde olduğunu ve iyi işaretler gösterdiğini anlatıyor.

2020 Bitcoin grafiği

Son 5 aylık grafiğe göre Bitcoin, Ekim 2019’da düşüşe geçmiş ve Kasım ayında yükselişe geçmişti. Ocak ve Şubat ayında yükselmeye devam eden Bitcoin, Şubat ayının son döneminde bir kere daha düşüşe geçti.

Son Güncelleme: 29.02.2020 18:15
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