2020’de sigaraya zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre, 2020 yılının Haziran ayına kadar sigaradan alınan vergi tutarlarının enflasyon artışından etkilenmeyeceği açıklandı. Karara göre 2020 yılı Ocak- Haziran ayları arasında sigara fiyatlarında herhangi bir artış yapılmayacak.

Sigara için verilen karar, alkollü içecekler içinde geçerli kılındı. Haziran ayına kadar alkol ve sigara fiyatlarında enflasyon artışı nedeniyle zam yapılmayacak.

Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte, sigara ve alkollü içeceklerin Haziran ayına kadar enflasyondan muaf tutulacağı açıklandı.

Haziran ayından sonra ise sigara ve alkolde zam yapılıp yapılmayacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi.