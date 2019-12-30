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2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?

Gayrimenkullerin satış veya devir işlemlerinde tapu harç ödemeleri yapılmaktadır. Satış ve bağış işlemlerine farklı harç ücretleri uygulanmaktadır. Tapu satışı veya bağışı yapacak olan vatandaşlar ise 2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak ve Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak sorularının cevaplarını merak etmekte.

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:26
2020'de tapu satışı için ne kadar ödeme yapılacak? Tapu bağışı için ne kadar ödeme yapılacak?

Vatandaşlar kendilerine ait gayrimenkullerin devir işlemlerinde iki yol izlenmektedir. Bunlardan birincisi satış yolu ikincisi ise bağış yoludur. Gayrimenkulünüzü bir para karşılığında bir başkasına satmanız satış, gönüllü olarak bir başkasına devredilme işlemine ise bağış denmektedir. 

Tapu işlemi gerçekleştirilirken tapu harcı denen ödemeler yapılmaktadır. Bu harçlar yapılan işleme göre değişiklik göstermektedir. Gayrimenkul satış işlemlerinde harç satıcı ve alıcı tarafından ödenirken hibe/bağış işlemlerinde tapu harcını devreden taraf ödemektedir.  

Bunların yanı sıra vatandaşlar 2020 yılında tapu satış ödemeleri ne kadar olacak diye araştırmaya başladı.

tapu gayrimenkul

Tapu devir harçları 2020

Tapu satış harçları şöyledir;

Tapu satış harçlarında 2020 yılında bir değişiklik olmayacak. Gayrimenkullerin devir işleminde harç ücretinin binde 20 olacağı belirtildi.  Bu oran Resmi Gazete’de yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Tapu bağış harçları şöyledir;

2020'de tapu hibe harçları geçtiğimiz gün Resmi Gazete ‘de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. 

Gayrimenkullerin bağışlanmasında, resmi mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının son bulmasında kayıtlı olan değer üzerinden binde 68,31’lik bir harç ödemesi yapılmaktadır. 

Son Güncelleme: 30.12.2019 23:26
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