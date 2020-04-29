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2021 ödemeli Denizbank esnaf nefes kredisi kampanyası başvuruları şartları ve başvuruda istenen evraklar

2021 yılında geri ödemeli Denizbank esnaf Nefes Kredisi kampanyası başvuru şartları ve başvuruda istenen evraklar ortaya çıktı. İşte Nefes Krediis kampanyasına ilişkin yapılan açıklamalardan satır başları.

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:53
2021 ödemeli Denizbank esnaf nefes kredisi kampanyası başvuruları şartları ve başvuruda istenen evraklar

2021 yılı için ödemeli nefes kredisi başvurusu başlamıştır. İşletme ve işyeri sahipleri için 2020 yılında ödemesiz Nefes Kredisi müjdeleri verildi. Başvurulardan sonra kullandırılacak kredilerde geri ödeme 2021 yılında başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda işletmelerin sıkıntı yaşadığı süreçte ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Nefes Kredisi bir defa daha yeniden işletme kullanımına sunulmuştur.

2021 ödemeli nefes kredisi başvurusu başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Rifat Hisarcıklıoğlu yapmış olduğu açıklamalarda; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda yürütülmekte olan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde zordaki firmalara bir defa daha Nefes Kredisi’nin hayata geçirileceğine yer verdi. 3 yıl içerisinde 12 milyar TL’den daha yüksek kredi hacmi olan Nefes Kredisi’nde 7.si 6 milyar TL’lik kredi hedefiyle Denizbank ile başlamıştır.

Nefes Kredisi detayları nelerdir?

Proje çerçevesinde TOBB ile 365 oda ve borsa olup, üyelere 6 milyar TL’nin üzerine kredi sağlanacağı kaydedildi. TOBB Nefes Kredisi faiz oranı yıllık yüzde 7.5 olurken, bir üyenin en fazla 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabileceği belirtildi.

2021’e kadar kredi ödemesi yapılmayacak

Nefes kredisi kullanacaklar anapara ve faiz ödemeleri yapmayacaklar. Kredi alan işletmeler 2020 yılında bankanın yolunu tutacak ve kredi ödemeleri 2021 yılında 12 eşit taksitle yapılacaktır.

Denizbank tarafından Nefes Kredisi başvuruları onaylanacak

Cirosu 25 milyon TL’den daha az olan işletmeler bugün itibariyle üye olmaları halinde Oda ve Borsalardan alabilecekleri üyelik belgesiyle Denizbank şubesine başvuru yapabilecektir.

 

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:53
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