22 Nisan günü döviz kuru sert yükseldi! Dolar 8.30'un üzerine çıkarken Euro 10 TL'yi geçti..

Dün ABD'nin S-400 hava savunma sistemleri ilgili aldığı karar sonrasında bir süredir 8.10 bandında yatay olarak devam eden dolar kuru 22 Nisan Perşembe gününe yükselişle başladı. Dün piyasa saatlerinde negatif ayrıştayken bir ara 8.20'yi test eden kurun bu sabah 9.30 seviyelerine çıktığı görüldü. Diğer taraftan euronun da 10 TL'yi aşarak piyasaların nabzını tuttuğu aktarıldı.

Tüm piyasaların PPK toplantısının izlendiği yeni güne 8.19'dan başlayan dolar/TL 8.30'u aşarken Euro/TL'nin ise 10 TL üzerinde işlem gördüğü belirtildi. Piyasalarda gram altının fiyatı ise 475 TL'den işlem gördü.

Tüketici Güveni, Nisan ayı içerisinde 80,2 olarak yılın en düşük seviyesinde seyrederken piyasalar yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde ilk PPK'nın toplantısının özetini takip ediyor.