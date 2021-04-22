İstanbul 17°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1345
ALTIN
477.780
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.5881
EURO
10.0324
Kuşadası’nda iş yerinde asılı olan Türk bayrağı kimliği belirsiz kişi tarafından söküldü
Türk Bayrağına çirkin saldırı
Çad'da 1 gün önce Cumhurbaşkanı seçilen İdriss Deby cephede çatıştığı sırada öldürüldü!
Son Dakika
İdriss Deby cephede çatıştığı sırada...
TBMM'den Bitcoin hakkında kritik rapor! Tüm detayları anlatıldı..
Son Dakika
TBMM'den Bitcoin hakkında kritik rapor!...
Çapa motoru genç kızın kâbusu oldu! İki ayağını birden kaptırdı
Çapa motoru genç kızın kâbusu...

22 Nisan günü döviz kuru sert yükseldi! Dolar 8.30'un üzerine çıkarken Euro 10 TL'yi geçti..

22 Nisan Perşembe gününe sert bir yükselişle başlayan döviz kuru piyasalar tarafında yakından takip edilmeye başlandı. İlk iş günü sabahında 8.30 TL'nin üzerinde çıkan dolarında ardından euronun da 10 TL'yi geçtiği görüldü.

22 Nisan 2021 Perşembe 14:12
22 Nisan günü döviz kuru sert yükseldi! Dolar 8.30'un üzerine çıkarken Euro 10 TL'yi geçti..
Takip Et:

Dün ABD'nin S-400 hava savunma sistemleri ilgili aldığı karar sonrasında bir süredir 8.10 bandında yatay olarak devam eden dolar kuru 22 Nisan Perşembe gününe yükselişle başladı. Dün piyasa saatlerinde negatif ayrıştayken bir ara 8.20'yi test eden kurun bu sabah 9.30 seviyelerine çıktığı görüldü. Diğer taraftan euronun da 10 TL'yi aşarak piyasaların nabzını tuttuğu aktarıldı.


Tüm piyasaların PPK toplantısının izlendiği yeni güne 8.19'dan başlayan dolar/TL 8.30'u aşarken Euro/TL'nin ise 10 TL üzerinde işlem gördüğü belirtildi. Piyasalarda gram altının fiyatı ise 475 TL'den işlem gördü.

Tüketici Güveni, Nisan ayı içerisinde 80,2 olarak yılın en düşük seviyesinde seyrederken piyasalar yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu liderliğinde ilk PPK'nın toplantısının özetini takip ediyor. 


Son Güncelleme: 22.04.2021 14:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dolar KuruGram Altın Ne KadarDolar Ne Kadar22nisanEuro Kuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklinin Temmuz zammı netleşmeye başladı! 490 TL artış gerçekleşecek
Emeklinin Temmuz zammı netleşmeye başladı! 490 TL artış gerçekleşecek
Emeklinin Temmuz zammı netleşmeye başladı! 490 TL artış gerçekleşecek
Emeklinin Temmuz zammı netleşmeye başladı! 490 TL artış gerçekleşecek
Alibaba’dan Trendyol’a 350 milyon dolarlık katılım
Alibaba’dan Trendyol’a 350 milyon dolarlık katılım
TBMM'den Bitcoin hakkında kritik rapor! Tüm detayları anlatıldı..
TBMM'den Bitcoin hakkında kritik rapor! Tüm detayları anlatıldı..
Türkiye'de ikinci el otomobil pazarında ilk 10 dizel araçların
Türkiye'de ikinci el otomobil pazarında ilk 10 dizel araçların
Maliye Bakanı Elvan, '128 milyar dolar nerede' tartışmalarına yanıt verdi..
Maliye Bakanı Elvan, '128 milyar dolar nerede' tartışmalarına yanıt verdi..

Popüler Haberler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.