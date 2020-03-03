3 ay ertelemeli kredi veren bankalar ve faiz oranları

Acil nakit ihtiyacı yaşayan kişiler, kendilerini bankalarda kredi çekerken bulmaktadır. Fakat çekilen krediler çoğu zaman kolaylıkla ödenememektedir. Krediyi ödemekte zorlanan vatandaşlar bazı bankalardan çektikleri kredi tutarını 3 ay ertelemeli olarak ödeyebilmektedir. Bireysel müşterilerine 3 ay ertelemeli kredi veren bankaları ve detaylarını sizler için araştırdık.

Ülkemizde bankacılık sektöründe faaliyetlerini sürdüren kamu ve özel bankaların müşteriler tarafından en çok talep gören hizmetlerinden birisi ihtiyaç kredisi ürünleridir. Bankacılık sektöründe daha fazla müşteriye ulaşmak ve hali hazırdaki müşterilerine de memnuniyet odaklı hizmet sunmak için bankalar ihtiyaç kredilerinde kampanyalar düzenlemektedir. Bankalar, müşterilerine çekilen kredilerin kolay ödenmesi için ödeme kolaylılığı fırsatı vermektedir. Her bankanın kendine özel kredi paketleri prosedürleri ve kullanım koşulları vardır. Bazı bankaların diğerlerine göre kredi kullanma koşulları ve sağladığı olanaklar daha fazladır.

3 Ay Ertelemeli Kredi Veren Bankalar

Bankacılık sektöründe hizmet veren özel ve kamu bankalarından bazıları müşterilerine farklı olanaklar sunmaktadır. Bu bankalar, müşterilerine kullandıkları ihtiyaç kredilerinin geri ödemesini 3 ay sonra başlatmaktadır. Acil nakit ihtiyacı duyan kişilerin kredi başvurusunda önemli bir kriter olan ve bu sebeple tercih sebebi olarak öne çıkan 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar şu şekilde sıralanmıştır:

Akbank

Ziraat Bankası

Altenatif Bank

Garanti BBVA

QNB Finansbank

ING Bank

Bu bankaların acil nakit ihtiyacında olan müşterilerine sundukları kredi kampanyalarında genel olarak iki kriter ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler, kredinin geri ödeme süresi ve kredide uygulanan faiz oranıdır. Bunların yanı sıra bu bankalarda müşterilerin ihtiyaçlarına özel sunulan bireysel kredi ürünleri de bulunmaktadır. Paket olarak sunulan kredi ürünleri arasında ihtiyaç kredilerinde uygulanan faiz oranları, genel olarak sabit bir orandan başlasa da başvuru sahibinin kredi notuna göre değişiklik olabilmektedir.

Bankalardan ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, banka şubesine müracaat etmeleri veya bankanın belirlemiş olduğu kredi başvuru yollarını kullanmaları gerekmektedir. Bu sayede vatandaşlar 3 ay ertelemeli kredi kampanyalarında ne kadar faiz oranı ile karşılaşacaklarını ve kullanılacak ihtiyaç kredisinin faiz oranını belirleyebilirler.

Ertelemeli Kredi Kullanmanın Avantajları

Kredi kullanımını cazip hale getirmek ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla ertelemeli kredi paketleri hizmete sunulmaktadır. Bu kredi paketlerinin müşteriler açısından pek çok avantajı mevcuttur. Öneğin acil finansman desteği aradığınızda kredi çekerek hemen bu ihtiyacınızı karşılayabilir ve kredinizin geri ödemelerine banka tarafından belirtilen sürede ertelemeli olarak başlayabilirsiniz.

Böylelikle hem acil nakit ihtiyacınızı karşılamış olur hem de kredinin geri ödemesinde zaman kazanmış sayılırsınız. Bütçe ayarlamanızı kolay bir şekilde tamamlayarak kredinizin geri ödeme günü geldiğinde aylık taksitinizi sorun yaşamadan kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Bu sayede ertelemeli kredi kullanarak kredi taksitlerini de problemsiz bir şekilde ödeyeceğinden kredi notunuzun olumsuz etkilenmesinin önüne geçebilirsiniz.