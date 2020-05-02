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3. Faz 1000 TL Koronavirüs pandemi yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kapsam dışı uyarısı alanlara ne yapacak, ödeme yapılacak mı?

Koronavirüs mücadelesi kapsamında verilen yardımlardan olan 3.faz yardımların başvuru sonuçları merak ediliyor. Kapsam dışı uyarısı alanlar, bunun ne anlama geldiğini araştırıyor. 3. Faz 1000 TL Koronavirüs pandemi yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kapsam dışı uyarısı alanlar ne yapacak, onlara ödeme yapılacak mı diye soranlar için işte, tüm detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:40
3. Faz 1000 TL Koronavirüs pandemi yardımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Kapsam dışı uyarısı alanlara ne yapacak, ödeme yapılacak mı?

Koronavirüs salgını mücadelesinde verilen 3.faz yardımların başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Başvuru yapan kişiler, 1000 TL yardım sonuçlarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Toplamda 3 faz şeklinde yapılan yardımların birinci ve ikinci fazında 4,4 milyon aileye 1000'er TL yardım yapıldığı açıklanmıştı.

Yeni tip Koronavirüs salgını mücadelesi dolayısıyla yapılan yardımların birinci ve ikinci fazı tamamlandı. Birinci faz ile 2 milyon 110 bin aileye, ikinci faz ile de 2 milyon 300 bin aileye yardım yapıldı. Üçüncü faz yardımların ise başvuruları, e-Devlet üzerinden devam ediyor. E-Devlet üzerinden üçüncü faz yardım için başvuru da bulunan kişilerin bazıları, kapsam dışı uyarısı alıyor. Vatandaşlar, bu uyarının ne anlama geldiğini merak ediyor.

Kapsam dışı uyarısı ne demek? Ödeme alınabilecek mi?

Üçüncü faz yardımlar için e-Devlet üzerinden başvuru yaparken kapsam dışı uyarısı alan kişiler, bunun ne anlama geldiğini araştırıyor. Kapsam dışı yazısı, başvuru da bulunan kişinin bu yardım için başvuru hakkının bulunmadığı ifade ediyor. Kapsam dışı yazısı, istenilen şartları taşımayan kişilere çıktığından dolayı bu kişilere, ödeme yapılmayacak.

3.faz yardımdan kimler faydalanabilir?

Daha önce gerçekleştirilen birinci ve ikinci faz yardımlardan yararlanamayan yardıma muhtaç kişiler, üçüncü faz yardımlardan yararlanabilir. 4/A ve 4/C'li olarak çalışanlar ve SGK'dan emekli aylığı veya geliri olanlar, İŞKUR işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılanlar üçüncü faz 1000 TL ödemelerden faydalanamıyor.  

3. faz Koronavirüs yardımı ne zaman yapılacak?

 3. faz yardımların başvuruları e-Devlet üzerinden devam ediyor. Başvuruları kabul edilen kişiler, 1000 TL alabilecek. Başvuruların ne zaman sonuçlanacağı, kaç kişiye yardım yapılacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

3. faz yardımlara kimler başvuru yapabilir?

3 fazda gerçekleştirilen Koronavirüs mücadelesi yardımlarının birinci ve ikinci fazında başvuru alınmaksızın yapılmıştı. Fakat 3. Faz Koronavirüs yardımı için e-Devlet üzerinden başvurular alınıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara ve hanelere öncelikli olarak yardım verilmektedir. 4/A ve 4/C'li olarak çalışanlar ve SGK'dan emekli aylığı veya geliri olanlar, İŞKUR işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılanlar üçüncü faz 1000 TL ödemelerden faydalanamıyor.  Üçüncü faz yardımlar için başvuru formunda;  gelen son elektrik, su ve doğalgaz faturalarının tutarları, banka bilgileri ve birikimi varsa bu birikimlerin tutarı istenmektedir.

Başvurular ne zaman yapılıyor?

Üçüncü faz yardımlar için; TC kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

 

 

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Son Güncelleme: 02.05.2020 23:40
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