3 kamu bankası, 6 ay faizsiz işletme kredi paketini devreye aldı

Kamu hizmeti alanında faaliyet gösteren Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekte olan firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata geçireceğini duyurdu. Konuyla ilgili Hazşne Bakanı Berat Albayrak destek paketinin detaylarını ve saülayacağı faydalar hakkında bilgiler paylaştı.

Söz konusu 3 kamu bankası tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel bazda yaşanan ve Türkiye'yi özellikle ekonomiyi etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni finansal destek adımlarını devreye alındığı, yine ekonomiye destek kapsamında sorumluluk bilinciyle birlikte çalışmak, söz konusu sürecin en kısa süre içerisinde aşılmasına imkan vereceği belirtilerek başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği" hayata geçirileceği aktarıldı.

Yapılan ortak açıklamada, çalışmaların başlatıldığı söz konusu destek için herhangi bir sektör ayrımı yapılmaksızın salgın nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmaların bahsi geçen kredi desteğine başvuruda bulunabileceği belirtilirken sadece kredi desteğini kullanacak firmalar için şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları ön koşulu aranacağı kaydedildi.

Teminat eksikliği yaşayan işletme ve firmaların krediye daha kolay erişim sağlayabilmeleri için Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti de sağlanabileceği ve söz konusu kredi desteğinin 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacağı bildirildi. Diğer taraftan; bankaların, yarından itibaren talepleri kabul etmeye başlayacağı da açıklandı.

3 kamu bankasının ikurumsal ve ticari illetmelere sağlayacağı kredi destek paketi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." diye konuştu.