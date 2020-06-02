3 kamu bankasının düşük faizli kredi başvuruları bugün başladı! İşte, bankaların geri ödeme tablosu

Koronavirüs salgının ekonomiye olan etkilerini azaltmak için 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, vatandaşların konut, otomobil, tatil, mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlarına destek olmak amaçlı uygun finansman desteği paketi hazırladılar. Normalleşme sürecine geçişte söz konusu kamu katılım kuruluşları, sosyal hayatın canlanması için 4 yeni finansman paketini bugün hayata geçirirken vatandaşlar hangi kredinin ne kadar geri ödemesi olacağına dair tabloları araştımaya başladılar. İşte, bankaların sunduğu yeni finansman paketleri..

KONUT KREDİSİ

Birinci el veya konut almak isteyen vatandaşlara düşük finansman oranı ve 12 aya kadar geri ödeme olmaksızın 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor. Aynı finansman ikinci el konut alacaklar içinde geçerli olacak.

Bankalar, söz konusu finansman miktarı sınırlandırmakla birlikte üç büyük ili bazında olam İstanbul, Ankara ve İzmir'de krediye tabi tutulacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar finansman kullanabilecekler. Finansman kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda; sıfır konutlar için azami 12 ay geri ödemesiz toplam 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranı ile finansman imkanı alacak olan müşteriler ikinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranı ile finansmandan faydalanacaklar

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Yerli üretim araçlarından alım yapmak isteyen müşteriler anlaşmalı firmalardan sıfır km binek veya ticari araç satın almak için yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci el araç alımlarında ise bireysel/kurumsal müşteriler yüzde 0,82 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanından faydalanırken azami 6 Ay Ödemesiz toplam 60 Ay vade ile birlikte 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanlarında azami limit 150 Bin TL çekebilecekler.

Finansman tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak ve 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana dahil edilebilecek.

Taşıt Finansmanından faydalanmak için müşteriler başvurularınu 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapabilecekler.

SOSYAL HAYAT DESTEK PAKETİ

Bireysel müşteriler sosyal ihtiyaçları için kullanmak istedikleri kredilere uygun şartlarda sahip olurken aynı şekilde yerli üretim dahilinde olan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerine ekonomik destek vermek amaçlı söz konusu üretim yapan firmalarla yapılan anlaşmalarla birlikte asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvurularının ise Ticari araç destek paketi gibi 5 Haziran'dan itibaren başvuruları kabul edilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 12:14