3. köprüde beklenen olmadı! Devlet, ICA'ya 1.6 milyar TL ödeyecek

2019 yılının ikinci yarısında öngörülmüş olan araç sayısına ulşılamamsından dolayı Devlet ICA'ya ödeme yapmak zorunda kalacak. 3. Köprü'den günde 135 bin araç geçişini garantisi ardından şayet beklenilenin altına düşüldüğü takdirde aradaki fark Hazine'den karşılanıyor.

Devletin,Köprüsü'nden öngörülen sayıda aracın geçmemesinden dolayı işletmeci IC İçtaş İnşaat-Astaldi konsorsiyumu ICA'ya devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar 1.6 milyar TL civarında olduğu belirtildi.

2019 yılının ilk yarısında yaklaşık 1 milyar 450 milyon TL ödenmesinin ardından yap-işlet-devret modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim köprüsü için 2019 yılı 1 Temmuz-31 Aralık dönemi garanti ödemesi için de çalışmalar büyük ölçüde tamamlanarak işletmeciye bu ay sonunda 1 milyar 600 milyon TL dolayında bir ödeme yapılacağı kaydedildi.

Bilindiği üzere Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilmişti. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi ve Hükümet bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.