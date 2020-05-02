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300 koyun küçükbaş hayvan hibesi nasıl alınır? 300 koyun devlet hibesi başvuru şartları

Devlet çiftçilere 300 küçükbaş koyun hibe desteği veriyor. Çiftçilere 300 koyun küçükbaş hayvan hibesi nasıl alınır ve 300 koyun devlet hibesi başvuru şartlarını araştırmaya başladı. İşte 300 küçükbaş koyun desteği hakkında tüm ayrıntılar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:14
300 koyun küçükbaş hayvan hibesi nasıl alınır? 300 koyun devlet hibesi başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilere 300 küçükbaş koyun hibe veriyor. Bakanlık 300 küçükbaş koyun hibe verilen vatandaşlara asgari ücret desteği de verecek. Vatandaşlar 300 küçükbaş koyun hibesine nasıl başvuracaklarını araştırıyor.

Bakanlık proje kapsamında istenen şartları açıklayacak. Proje kapsamında 5 büyükbaş damızlık düzeye sahip olan kişiler 3 yıl içinde 15 büyükbaş hayvan sahibi olabilecek. Söz konusu proje kapsamında çiftçilerin il ve ilçelerinden bulunan Tarım Müdürlüklerinden bilgi alabileceği aktarıldı. Bakanlık çiftçilere 30.000 TL’ye kadar hibe desteği verirken, aynı zamanda 100.000 TL’ye kadar da faizsiz kredi desteği verecek.

Koyun kredisi şartları nelerdir?

Küçükbaş koyun kredisi desteğini Tarım ve Orman Bakanlığı vermektedir. Bakanlık öncelikli olarak 30.000 TL hibe desteği veriyor. Bu kredi ve hibe destekleri için aranan şartlar henüz açıklanmadı.

30 bin lira koyun kredisi verilen yerli koyun cinsleri ve desteklenen iller

Tarım ve Orman Bakanlığı koyun kredisi ve hibe desteğini belirtilen iller ve belirlenen cinslere vermektedir. Bakanlığın destek vereceği iller şu şekildedir;

Akkaraman cinsi koyun desteği verilecek iller; Aksaray, Ankara, Bingöl, Çankırı, Çorum, Kayseri, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Osmaniye, Niğde, Yozgat

Bozsığır ırkı desteği verilecek iller; Edine, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli

Anadolu mandası desteği verilecek iller; İstanbul, Tokat, A.karahisar, Amasya, Balıkesir, Samsun, Düzce, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Muş, Kayseri, Kütahya, Çorum, Giresun, Baın, Kocaeli, Yozgat, Tekirdağ

Kıvırcık cinsi koyun desteği verilecek iller; Balıkesir, Kırklareli

Bunların dışında destek verilecek koyun cinsleri ve illeri şu şekildedir:

  • Sakız; İzmir
  • Karagül; Tokat
  • Çine çapan; Aydın
  • Hemsin; Avin, Erzurum, Ardahan
  • Norduz; Van
  • Tuj; Kars, Ardahan
  • Karakaçan; Çanakkale, İzmir, Balıkesir
  • Kilis keçisi; Kilis ve Hatay,
  • Eşme; Uşak
  • Morkaraman; Ağrı, Bingöl, Erzurum, Elazığ, Iğdır
  • İvesi; Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Mersin, Osmaniye, Şanlıua
  • Halep; Gaziantep, Kilis, Hatay, Şanlıua
  • İspir keçisi; Erzurum, Rize
  • Karacabey; Balıkesir, Bursa, Edine, Kocaeli, Tekirdağ
  • Karayaka; Amasya, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat,
  • Honamlı keçisi; Konya, Antalya, Burdur, Isparda
  • Dalgıç; Konya, Afyonkarahisar
  • Gökçeada; Çanakkale
  • Kangal Akkaraman; Sivas
  • Dağlıç koyunu; Afyonkarahisar
  • Kaçkar keçisi; Avin, Riza
  • Kilis keçisi; Gaziantep, Kilis
  • Koçeri; Batman
  • Zom; Diyarbakır
  • Osmanlı (Gürcü) keçisi; Kars, Ardahan
  • Ankara (tiik); Sii, Ankara
  • Kıvırcık; Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, İzmir, Kırklareli, Manisa, Uşak, Yalova
  • Karakaş; Diyarbakır
  • Ankara; Ankara, konya
  • Abaza; Avin

Ziraat Bankası koyun ve keçi kredisi

Tarım ve Orman Bakanlığı koyun ve keçi hibe ve kredi desteğini Ziraat Bankası aracılığıyla vermektedir. Bakanlın bu destekleri halihazırda hayvancılıkla uğraşan çiftçilere vermektedir. Ziraat Bankası koyun kredisine daha önce koyun hibesi olanlar, 41 yaşından büyük olanlar başvurabiliyor. Ziraat Bankası hayvancılık kredisini 2 şekilde veriyor. Bunlardan birincisi besicilik kredisidir. Bu kredi için en az 100 koyun beslenmesi isteniyor. İkinci kredi ise 100 küçükbaş ve üzeri besicilik yapanlara süt koyunu kredisi olarak veriliyor.

Süt koyunu kredisiyle çiftçilerin yem, balya ve çayır biçme makinesi gibi ihtiyaçlarını alabilmeleri sağlanıyor. Söz konusu kredi süt koyunu almak için değil, aynı zamanda gerekli olan malzemeleri alabilmeni için verilmektedir.

TKDK destekleri

TKDK koyun alımları için destek vermez. Kurum yalnızca üretim yapan süt üreten işletmelere destek veriyor. Bu destekleri alabilmeniz için en az 50 en çok 500 baş koyun veya keçinizin olması gerekmektedir.

KOSGEB koyun veya keçi almak için kredi veriyor mu?

KOSGEB koyun veya keçi almak için kredi vermiyor. KOSGEB halihazırda işler vaziyette olan işletmelerin daha fazla üretim yapmaları konusunda destekler vermektedir. Bu kapsamda KOSGEB koyun yetiştiriciliği yapanlara, çiftlik kurmak isteyenlere, makine almak isteyenlere, ürün paketleme ve pazarlaması konusunda destekler vermektedir.

KOSGEB 50.000 TL’ye kadar hibe verirken, 100.000 TL’ye kadar faizsiz kredi de vermektedir. Ancak KOSGEB desteklerinden faydalanmak için Girişimcilik Belgesi almak zorundasınız. Belgesi için kurumun verdiği kurslara katılmalısınız. Kursun sonunda sizden yapacağınız iş ile ilgili iş planı istenecektir. KOSGEB’in verdiği kurslar toplam 32 saat sürer ve kurslara katılım zorunludur. Kurs sonunda sınava tabii tutulacaksınız. Bu sınavdan geçen kişilere belge verilir. Bu belge ile KOSGEB desteklerine başvuru yapılabiliyor.

300 koyun hibesi desteği

Devlet koyun desteği kapsamında genç çiftçilere 300 koyun hibe desteği veriyor. Söz konusu destek koyunların kuzulaması sonrasında geri alınmaktadır. Yani bir hibe desteği değil geri ödemeli bir destektir. Ancak destek alan kişilere asgari ücret bağlanacak. Söz konusu destek köyde hayvancılık yapan ve üretim yapan kişilere verilecek.

Ziraat Bankası tarafından verilen 300 koyun desteğinin yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından da 250 bin düve projesi kapsamında destek alınabiliyor.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 13:19
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