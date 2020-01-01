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32 Günlük mevduatta en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar

Birikimlerine yeni bankaların verdikleri yüksek hoş geldin faizleri ile birikim katmak isteyen pek çok kişi banka araştırması yapmaya başladı. 32 Günlük mevduatta en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar hangileridir başlıklı haberler sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 32 günlük mevduat hesaplarına en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar.

01 Ocak 2020 Çarşamba 18:57
32 Günlük mevduatta en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar

Ülkemizde hemen hemen bütün bankalar yeni müşteri çekebilmek için hoş geldin faizi adı altında mevduat hesapları açmaktadır. Birikimlerini kısa sürede arttırmak isteyen ve en yüksek faiz getiren bankaları araştırmaya başlayan pek çok kişi intenete başvuruyor.

Vakıfbank Hoş Geldin Faiz Oranı

Türkiye’nin büyük bankaları denilince akla ilk gelen bankalardan olan ve açıklanan müşteri sayısına göre Türkiye’nin en büyük 3. Bankası olan Vakıfbank’ta 32 günlük yüksek faizli mevduat hesabı sunmaktadır. Buna göre 32 günlük Vakıfbank mevduat faiz oranı %9.50 olarak belirlenmiştir.

Halkbank Hoş Geldin Faiz Oranı

Halkbank’ta müşterilerine hoş geldin faizi olan mevduat hesapları sunmaktadır. 10.000 TL için hoş geldin mevduat faiz oranı %10.25’dir.

Denizbank Hoş Geldin Faiz Oranı

Denizbank’ta son zamanlarda yeni müşterilere hoş geldin faizi veren bankalar arasında yerini almıştır. Denizbank’ın hoş geldin faiz oranı %13. Ayrıca diğer bankalar arasında en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar arasında zirvede yine Denizbank vardır.

ING Bank Hoş Geldin Faiz Oranı

ING Bankın hoş geldin faiz oranı %12 olarak belirlenmiştir. Eğer banka müşterisi Turuncu Ekstralı ise bu durum %14 olmaktadır. 32 gün boyunca ING Bank’ta %14 faiz oranı ile birikiminize birikim katabilirsiniz.

Altenatifbank Hoş Geldin Faiz Oranı

Altenatifbank’ta hoş geldin faizi veren bankalar arasında yerini almıştır. Ancak 10.000 TL gibi bir miktarla mevduat açarsanız %13,25 TL faiz oranından yararlanabilirsiniz. Ayrıca Altenatifbank’ın VOV hesap açılışı sayesinde tanışma faizinden yararlanabilirsiniz.

Garanti Hoş Geldin Faiz Oranı

Müşteri memnuniyetine en fazla önem veren bankalardan birisi olan Garanti BBVA hoş geldin faiz kampanyası devam etmektedir. %12 gibi bir rakamla müşterilere hoş geldin faiz oranı sunan Garanti Bankası’nın 32 günlük mevduat hesabına başvurabilirsiniz.

Fibabank Hoş Geldin Faiz Oranı

Fibabank hoş geldin faizini %13,50 olarak belirlemiştir. Kiraz hesap sayesinde 30 gün boyunca ekstra faiz oranında faydalanılabildiği gibi 32 günlük mevduat hesabı sayesinde de yüksek faiz oranında faydalanabilirsiniz.

Son Güncelleme: 01.01.2020 23:37
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