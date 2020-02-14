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3600 Ek gösterge çıkacak mı? 2020 yılı 3600 gün ek gösterge gelişmeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili olarak açıklama yaptı. 3600 Ek gösterge çıkacak mı diye soranlar için işte, 2020 yılı 3600 gün ek gösterge gelişmeleri…

14 Şubat 2020 Cuma 13:25
3600 Ek gösterge çıkacak mı? 2020 yılı 3600 gün ek gösterge gelişmeleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3600 ek gösterge ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk verilen sözlerin yerine getirileceğini belirtirken yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulunan Zehra Zümrüt Selçuk, esnek çalışma kapsamında herkesin farklı bir durum algıladığını belirtti.

Zehra Zümrüt Selçuk, ‘’ Esnek çalışma esasen istihdamı arttırabilecek bir çalışma yöntemi olduğunu belirtti. Ulusal İstihdam Stratejisinde güvenceli esneklik olduğunu belirtti. Ek gösterge ile ilgili olarak neler yapılabileceğini ve içeriğini sosyal taraflarla etraflıca konuşacağız” diye ifade etti.  Bakan Selçuk, bazı unvanların ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi konusu ile ilgili olarak da “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü elbette yerine getirilecek” diye konuştu.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3600 ek gösterge ile ilgili bazı sorulara cevap verdi. Çelik konu ile yaklaşımlarının pozitif olduğunu, negatif olarak değerlendirdikleri konuların bulunmadığını söyledi. Ak Parti sözcüsü, çalışılmakta olunan konunun ekonomik disipline uygun takvime yerleştirilmesi, personel sisteminde de meslekler arası dengelerin sağlanarak bu işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ek Gösterge İle Maaşlar Ne Kadar Olacak?

Ek gösterge ile emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde artış yaşanacaktır. Bazı çalışan vatandaşların maaşlarına zam uygulanacaktır. Ek göstergenin 2020’den, 3600’e çıkması ile:

  • 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıklarında 653,15TL
  • 30 yıl hizmet süresi bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıklarında 696,69TL
  • 35 yıl hizmet süresi bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin aylıklarında ise 740,24TL artış olacaktır.

Ek göstergenin 2020’den, 3600’e çıkması ile:

  • 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82.345TL’den, 103.279TL’ye yükselecektir.
  • 3000’den, 3600’e çıkarılan ek gösterge ile memur maaşlarında ise 34TL azalma olacaktır. Azalma olsa dahi emekli maaşı 550TL, emekli ikramiyesi 20.710TL artacaktır.
  • Polislerin emekli maaşları 533TL artarak, ikramiyeleri de 17.100TL artışa gidecektir.

Çıkacak olan bu yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire ve 120 bin din görevlisi yararlanacak.

Son Güncelleme: 14.02.2020 13:25
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