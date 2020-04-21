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3.faz 1000 tl sosyal yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Korona virüs salgın hastalığının ekonomiye verdiği etkileri azaltma kapsamında Ekonomik istikrar kalkanı uygulaması kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak 3.faz 1000 tl sosyal yardım ödemeleri başlıyor. Peki 3.faz sosyal yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır ? 1000 tl sosyal yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır ? Tüm bu sorular insanlar tarafından internet üzerinde aranmaya başladı. İşte 3.faz 1000 tl sosyal yardım başvuru aşamaları

21 Nisan 2020 Salı 00:06
3.faz 1000 tl sosyal yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

İLK 2 FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ TAMAMLANDI

Korona virüs salgın hastalığı sebebiyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ihtiyaç sahibi kişilere yapılan sosyal yardım ödemelerinde ilk 2 faz tamamlandı.

Birinci ve ikinci faz 1000 tl sosyal yardım ödemelerinde sosyal yardım sistemine kayıtlı kişilerin hesaplarına otomatik olarak 1000 tl sosyal yardım ödemeleri yapıldı.

3.faz sosyal yardım ödemeleri ise ilk olarak başvuru alınıp daha sonra başvuru durumuna göre 1000 tl sosyal yardım ödemeleri kişilere yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

3. FAZ İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

3. faz yardım için başvuru sürecinin ayrıca duyurulacak. Başvurular "e-devlet" üzerinden alınacak.

3.FAZ 1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

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