4 Özel banka konut kredisi faiz oranlarını artırdı! Konut kredisi faizleri artışa geçti

Merkez Bankası’nın Şubat ayı 50 baz puanlık faiz indiriminin konut kredileri faizlerini geriye çekmesi beklenmekteyken, bazı bankalar konut kredilerinde faiz oranlarını artırdı. Enflasyon oranlarındaki yükselişe karşın yapılan faiz indirimi piyasalarda güvensizlik yaratmaktayken, Corona Virüs salgını ve Suriye operasyonu faiz oranlarının yükselmesine sebebiyet verdi.
Garanti Bankası konut kredisi faizlerini artırdı
En uygun konut kredisi faiz oranına sahip bankalardan birisi olan Kuveyt Türk, yüzde 0.89 oranındaki kâr payını yüzde 0.96 seviyesine güncelledi.
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99’da yüzde 1.13’e güncellendi.
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99’dan yüzde 1.12’ye güncelledi.