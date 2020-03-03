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4 Özel banka konut kredisi faiz oranlarını artırdı! Konut kredisi faizleri artışa geçti

Merkez Bankası'nın faiz indirimi piyasalarda beklenen etkiyi göstermeyerek 4 özel banka konut kredisi faiz oranlarını artırdı. Enflasyon oranının yükselmesi, Corona virüs salgını ve Suriye operasyonu ile konut kredisi faizleri artışa geçti.

03 Mart 2020 Salı 14:20
4 Özel banka konut kredisi faiz oranlarını artırdı! Konut kredisi faizleri artışa geçti

Merkez Bankası’nın Şubat ayı 50 baz puanlık faiz indiriminin konut kredileri faizlerini geriye çekmesi beklenmekteyken, bazı bankalar konut kredilerinde faiz oranlarını artırdı. Enflasyon oranlarındaki yükselişe karşın yapılan faiz indirimi piyasalarda güvensizlik yaratmaktayken, Corona Virüs salgını ve Suriye operasyonu faiz oranlarının yükselmesine sebebiyet verdi.

Garanti Bankası konut kredisi faizlerini artırdı

En uygun konut kredisi faiz oranına sahip bankalardan birisi olan Kuveyt Türk, yüzde 0.89 oranındaki kâr payını yüzde 0.96 seviyesine güncelledi.

ING Bank konut kredisi faiz oranını yüzde 0.94’ten yüzde 0.99’a güncelledi.

TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99’da yüzde 1.13’e güncellendi.

Garanti Bankası konut kredisi faiz oranını yüzde 0.99’dan yüzde 1.12’ye güncelledi.

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:20
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