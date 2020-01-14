40 Bin TL altı fiyatla satılan ikinci el arabalar

40 Bin TL ve altına alınabilecek ikinci el arabalar şu şekildedir;
- Citroen C-Elysee – 2014 model araba
- Honda Civic – 2006 model araba
- Chevrolet Cruze – 2010 model araba
- Peugeot 207 – 2009 model araba
- Volkswagen Passat – 2006 model araba
- Opel Astra – 2008 model araba
- Hyundai Getz – 2010 model araba
- Toyota Yaris – 2009 model araba
- Ford Focus – 2006 model araba
- Volkswagen Golf – 2006 model araba
- Renault Megane – 2009 model araba
Bu araçlar arasında eğer kalabalık bir aile değilseniz ve çok sık seyahat etmiyorsanız Golf sizin için çok doğru bir karar olacaktır. Fakat bunun tam tersi bir duruma sahipseniz yani geniş bir aileye sahipseniz ve sık sık seyahat ediyorsanız Megane ya da Citroen araçlarını tercih etmeniz çok daha doğru bir karar olacaktır.
Son Güncelleme: 14.01.2020 13:10
hangi yılın haberi bu 2014 citroen yazmışsınız. hiçbirini bu fiyatlara blamazsınız.