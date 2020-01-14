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40 Bin TL altı fiyatla satılan ikinci el arabalar

Her geçen gün artış gösteren araba fiyatları karşısında müşteriler ikici el arabalara yöneldi. Araba almayı düşünen vatandaşlar internette ikinci el araçların fiyatlarını ve özelliklerini araştırmaya başladı. İşte, 40 bin TL altı fiyatla satılan ikinci el arabaları sizler için derledik.

14 Ocak 2020 Salı 13:10
40 Bin TL altı fiyatla satılan ikinci el arabalar

Günümüzde artan araba fiyatları sonrasında birçok insan ikinci el arabalara yönelmektedir. Her fiyat aralığında bulunabilen ikinci el arabalar, her bütçeye hitap ediyor olması ile birçok insanın araştırdığı konular arasında. Biz ise bu haberimizde size 40.000 TL ve 40.000 TL altındaki fiyatlarla alabileceğiniz arabaları derledik. Gelişen teknoloji ile birlikte araç üretiminde her geçen gün yenilikler yaşanmaktadır. Bu yenilikler fiyatlara da aynı oranda yansıtmaktadır. Sizlere bütçenize uyabilecek ve doğru bir seçim yapmanıza yardımcı olabilecek bir liste hazırladık. 

40 Bin TL ve altına alınabilecek ikinci el arabalar şu şekildedir;

  • Citroen C-Elysee – 2014 model araba
  • Honda Civic – 2006 model araba
  • Chevrolet Cruze – 2010 model araba
  • Peugeot 207 – 2009 model araba
  • Volkswagen Passat – 2006 model araba
  • Opel Astra – 2008 model araba
  • Hyundai Getz – 2010 model araba
  • Toyota Yaris – 2009 model araba
  • Ford Focus – 2006 model araba
  • Volkswagen Golf – 2006 model araba
  • Renault Megane – 2009 model araba

Bu araçlar arasında eğer kalabalık bir aile değilseniz ve çok sık seyahat etmiyorsanız Golf sizin için çok doğru bir karar olacaktır. Fakat bunun tam tersi bir duruma sahipseniz yani geniş bir aileye sahipseniz ve sık sık seyahat ediyorsanız Megane ya da Citroen araçlarını tercih etmeniz çok daha doğru bir karar olacaktır.

Son Güncelleme: 14.01.2020 13:10
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mahir 2020-01-14 18:14:23

hangi yılın haberi bu 2014 citroen yazmışsınız. hiçbirini bu fiyatlara blamazsınız.

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