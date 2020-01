40 Bin TL altı fiyatla satılan ikinci el arabalar

40 Bin TL ve altına alınabilecek ikinci el arabalar şu şekildedir;

Citroen C-Elysee – 2014 model araba

Honda Civic – 2006 model araba

Chevrolet Cruze – 2010 model araba

Peugeot 207 – 2009 model araba

Volkswagen Passat – 2006 model araba

Opel Astra – 2008 model araba

Hyundai Getz – 2010 model araba

Toyota Yaris – 2009 model araba

Ford Focus – 2006 model araba

Volkswagen Golf – 2006 model araba

Renault Megane – 2009 model araba

Günümüzde artan araba fiyatları sonrasında birçok insan ikinci el arabalara yönelmektedir. Her fiyat aralığında bulunabilen ikinci el arabalar, her bütçeye hitap ediyor olması ile birçok insanın araştırdığı konular arasında. Biz ise bu haberimizde size 40.000 TL ve 40.000 TL altındaki fiyatlarla alabileceğiniz arabaları derledik. Gelişen teknoloji ile birlikte araç üretiminde her geçen gün yenilikler yaşanmaktadır. Bu yenilikler fiyatlara da aynı oranda yansıtmaktadır. Sizlere bütçenize uyabilecek ve doğru bir seçim yapmanıza yardımcı olabilecek bir liste hazırladık.

Bu araçlar arasında eğer kalabalık bir aile değilseniz ve çok sık seyahat etmiyorsanız Golf sizin için çok doğru bir karar olacaktır. Fakat bunun tam tersi bir duruma sahipseniz yani geniş bir aileye sahipseniz ve sık sık seyahat ediyorsanız Megane ya da Citroen araçlarını tercih etmeniz çok daha doğru bir karar olacaktır.