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5 bin TL’nin altında geliri olanlara müjde! Yeni kredi paketi devreye alındı

Maliye Bakanı Berat Albayrak, aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için 3 kamu bankasının yeni kredi paketi desteğinin devreye alındığını açıkladı. Bakan Albyrak açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

30 Mart 2020 Pazartesi 15:37
5 bin TL’nin altında geliri olanlara müjde! Yeni kredi paketi devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında öngörülen temel ihtiyaç desteği paketinin devreye alındığını açıkladı. Bakan Albayrak, aylık 5 bin TL geliri olan vatandaşlar için kamu bankaları tarafından sunulan bu paket ile ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylşatı.

Maliye Bakanı Albayrak resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 kamu bankası tarafından devreye alınan yeni kredi paketi ile ilgili detayları; "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık." notuyla yayınladı.
 

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