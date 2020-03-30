Maliye Bakanı Albayrak resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 kamu bankası tarafından devreye alınan yeni kredi paketi ile ilgili detayları; "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık." notuyla yayınladı.
5 bin TL’nin altında geliri olanlara müjde! Yeni kredi paketi devreye alındı
Maliye Bakanı Berat Albayrak, aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlar için 3 kamu bankasının yeni kredi paketi desteğinin devreye alındığını açıkladı. Bakan Albyrak açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
30 Mart 2020 Pazartesi 15:37
Maliye Bakanı Albayrak resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 3 kamu bankası tarafından devreye alınan yeni kredi paketi ile ilgili detayları; "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında tüm kurumlarımızla, vatandaşımızın ihtiyaçlarına destek olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kamu bankalarımızla aylık 5 bin TL’nin altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için Temel İhtiyaç Desteği’ni devreye aldık." notuyla yayınladı.