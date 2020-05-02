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5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları

5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir merak ediliyor. Vatandaşlar 5.000 TL kredi için banka şartlarını araştırmaya başladı. İşte en hızlı ve kolay şekilde 5.000 TL kredi veren bankalar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:30
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları

Bilindiği gibi korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar nakit sorunu yaşamaya başladı. Bunun temel nedeni olarak iş yerlerinin kapatılmasıdır. Bu kapsamda devlet birçok yardım paketi hazırlayarak vatandaşlara destek olmaya çalışıyor. Vatandaşların nakit sorununu gidermek amacıyla bankalar ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdü.

Hemen hemen tüm bankalar ihtiyaç kredilerinde vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Özellikle 5.000 TL limitli ihtiyaç kredilerine büyük bir ilgi oluştu. Ancak bankalardan kredi alabilmeniz için kredi notunuzun ve kredi sicilinizin yüksek olması gerekiyor. Ancak bazı bankalar ihtiyaç kredilerinde kolaylık sağlıyor. Sizler için en hızlı ve kolay şekilde kredi veren bankaları derledik.

5.000 TL Akbank kredisi

Akbank 5.000 TL ihtiyaç kredisinde 60 aya kadar vade imkanını vatandaşlara sunuyor. Akbank’ın 5 bin TL ihtiyaç kredisine başvuru yapmak için bankanın mobil uygulaması Akbank Direkt uygulaması ve bankanın resmi intenet sitesinden başvuru yapılabiliyor. Akbank başvuru sonuçlarını kısa mesaj yoluyla iletiyor.

Halkbank’tan herkesi 5.000 TL kredi

Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi kapsamında 60 aya kadar vadeli 5 bin TL kredi veriyor. Halkbank 5 bin TL ihtiyaç kredisine mobil bankacılık ve resmi intenet sitesinden başvuru yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 5.000 TL hemen kredi

QNB Finansbank vatandaşların nakit sorununu gidermeleri için 5.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. Bankanın 5.000 TL ihtiyaç kredisine mobil uygulama ve intenet sitesi üzerinden başvuru yapılabildiği gibi kısam mesaj olarak da başvuru yapılabiliyor.

Kısa mesaj olarak Kimlik numaranızı 5030’a kısa mesaj olarak atarak 5.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka bu kredilerde 60 aya kadar vade imkanı veriyor.

Şekerbank 5.000 TL kredi

Şekerbank 5.000 TL ihtiyaç kredisini 60 aya kadar vadeli olarak veriyor. Bankanın 5.000 TL ihtiyaç kredisine mobil uygulama veya resmi intenet sitesinden başvurabilirsiniz. Banka maaş müşterilerine kredi onayını daha hızlı vermektedir.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 01:30
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