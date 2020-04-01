6 ay ertelemeli kredi başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Destek kredisi nasıl alınır?

Türkiye'de koronavirüsü salgının ekonomik etkilerini azaltmak ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak için üç kamu bankalarının aldığı önlem tedbirleri bununla ilgili planlanan destekler geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, aylık geliri 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterileri için 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' sunacağını açıkladılar. 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye alan bankalaran kredi kullanmak isteyen bir çok vatandaş da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve konuya dair diğer ayrıntıları araştırmaya başladılar.
Bugünden itibaren başvuruların başlatıldığı destek kredileri için kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı merak edilirken bankalar tarafından yapılan bir açıklamada müşterilerin, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacağı ve ayrıca başvuruların da koronavirüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda online olarak alınacağı belirtilirken ödemelerin de yine aynı şekilde yapılacağı bildirilmişti.
NASIL BAŞVURULACAK?
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Aylık hane halkı geliri 5000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar.
GERİ ÖDEMELER NASIL?
- 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
- 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
- 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL