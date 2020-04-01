İstanbul
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88786
ALTIN
341.325
DOLAR
6.6269
STERLİN
8.1747
EURO
7.2816

6 ay ertelemeli kredi başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Destek kredisi nasıl alınır?

Üç kamu bankası olan Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank tarafından dar gelirli vatandaşlar için sağlanan bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi başvuruları bugün başladı. 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 10 bin TL'lik finansman paketinin detaylarını merak eden vatandaşlar ise kredinin başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladılar. İşte, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan verilecek ihtiyaç kredisi desteği hakkında tüm ayrıntılar...

01 Nisan 2020 Çarşamba 11:29
6 ay ertelemeli kredi başvuruları başladı! Başvuru şartları neler? Destek kredisi nasıl alınır?

Türkiye'de koronavirüsü salgının ekonomik etkilerini azaltmak ve dar gelirli vatandaşlara destek olmak için üç kamu bankalarının aldığı önlem tedbirleri bununla ilgili planlanan destekler geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. 

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, aylık geliri 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterileri için 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' sunacağını açıkladılar. 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye alan bankalaran kredi kullanmak isteyen bir çok vatandaş da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve konuya dair diğer ayrıntıları araştırmaya başladılar.

Bugünden itibaren başvuruların başlatıldığı destek kredileri için kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı merak edilirken bankalar tarafından yapılan bir açıklamada müşterilerin, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacağı ve ayrıca başvuruların da koronavirüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda online olarak alınacağı belirtilirken ödemelerin de yine aynı şekilde yapılacağı bildirilmişti.

NASIL BAŞVURULACAK?

Koronavirüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecekler.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar.

GERİ ÖDEMELER NASIL?

- 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL
- 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL
- 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

Anahtar Kelimeler:
Başvuru şartlarıBireysel Ihtiyaç KredisiTemel Destek Kredisiödeme Planı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LPG'ye müthiş indirim geliyor!
LPG'ye müthiş indirim geliyor!
Kovid-19 doları yukarı yönlü baskılıyor
Kovid-19 doları yukarı yönlü baskılıyor
BP'den Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akarkayıt desteği
BP'den Sağlık Bakanlığı ambulanslarına akarkayıt desteği
Çalışma bakanlığının ödediği 1000 TL destek o tarihte hesaplarda
Çalışma bakanlığının ödediği 1000 TL destek o tarihte hesaplarda
6 ay ödemesiz 36 ay vadeli temel ihtiyaç kredisi nedir? Kimler başvurabilir?
6 ay ödemesiz 36 ay vadeli temel ihtiyaç kredisi nedir? Kimler başvurabilir?
Akaryakıta bir indirim daha geliyor!
Akaryakıta bir indirim daha geliyor!

Popüler Haberler

Geliri 5 Bin TL'nin altında olan vatandaşlara Vakıf, Halk ve Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL 'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi
Karantina uygulanan il sayısı kaç oldu? Hangi illerde ve ilçelerde koronavirüs karantinası uygulanıyor?
MEBBİS öğretmenlerin hizmet puanı hesaplama işlemleri nereden, nasıl yapılır?
3D Secure sistemi nedir? 3D Secure nasıl çalışır? Güvenli bir ödeme şeklimidir?
Çekimleri durdurulan yabancı diziler hangileri? Korona virüsden etkilenen yabancı diziler
Temel ihtiyaç desteği nedir? 5 Bin TL Temel İhtiyaç desteği kredisi şartları ve geri ödeme kolulları
Silah taşıma ruhsatı nasıl alınır? Kimler silah taşıma ve bulundurma ruhsatı alabilir? Silah taşımar uhsat harçları ne kadar?
AÖF ara sınavları online olarak nasıl yapılacak? Sınav tarihleri ve uygulaması nasıl olacak?
El içinde bulunan çizgiler ve anlamları nelerdir?
Benim Adım Melek Başak kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Özder hakkında bilgiler
Dünya Sağlık Örğütü Türkiye'de korona virüsünü hangi şehirde gösteriyor? Coronavirus COVID-19 Küresel durumlar haritasına Türkiye 'deki vakanın yeri
Prize takılı bırakılan telefon şarj cihazları ne kadar elektrik harcıyor?
Hostesler kaç yaşına kadar çalışabilirler, kaç yaşında emekli olurlar?
Çukur Evde 2. yeni ile YouTube'da hayranları ile buluştu
Erdoğan'ın 7 aylık maaşı ne kadar? 2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadardır? 7 aylık maaş ne kadar yapıyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Müjgan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Kumral rol aldığı yapımlar
Merkez Bankası tarafından tüm kredi kartları için faiz oranları düştü!
4/B BAĞ-KUR Borç yapılandırma online sorgulama ve ödeme işlemleri
Süper Lig ve diğer ligler ne zaman başlayacak? Spor Bakanından liglerin başlangıç tarihi açıklaması
AÖF Bahar dönemi vize sınavları internet üzerinden nasıl olacak? Anadolu Üniversitesi'nden vize sınavları açıklaması
İSBAK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSBAK insan kaynakları iş ilanları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.