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6 Ay geri ödemesiz Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve başvuru adresi

Ziraat Bankası, salgın hastalık nedeniyle maddi açıdan zorluk çeken vatandaşlar için hazırladığı kredi paketini sundu. 6 ay geri ödemesiz Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve başvuru adresi belli oldu. İşte ayrıntılar.

02 Nisan 2020 Perşembe 16:48
6 Ay geri ödemesiz Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve başvuru adresi

Koronsvirüs salgını nedeniyle vatandaşların ekonomik yönden en az etkilenmesi amacıyla Ziraat Bankası, geri ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyasını başlattı. Bankanın açıkladığı ihtiyaç kredisinde, 6 ay boyunca ödeme yapılmayacak olması dikkatleri çekti. Bu krediden, aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlar yararlanabilecek.

10 bin TL’ye kadar kredi

3 kamu bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, salgın kapsamında müşterilere ekonomi, üretim ve istihdamdan en az etkilenilmesi için finansman desteği verilecek. 10 bin liraya kadar verilecek bu destekte, 6 ay boyunca ödeme yapılmayacak. Kredinin geri ödemeleri ise 36 ay vade imkanı ile yapılacak.

Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz kredi şartları

  • 10 bin TL’ye varan kredi kullandırılacak.
  • 6 ay geri ödeme yapılmayacak.
  • Kredi kullanan vatandaşlara 36 ay vade imkanı sunulacak.
  • Aylık taksit eşit miktarlı olarak ödenecek.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Salgın nedeniyle bankaların hazırlamış oldukları kredi paketlerine başvurular online olarak yapılacak. Başvurular, Ziraat Bankası’nın web sitesi üzerinden yapılacak ve bankanın talep ettiği belgeler kurye aracılığı ile gönderilebilecek.

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Son Güncelleme: 02.04.2020 16:48
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