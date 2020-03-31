İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89442
ALTIN
338.714
DOLAR
6.5783
STERLİN
8.1293
EURO
7.2128

6 ay ödemesiz 36 ay vadeli temel ihtiyaç kredisi nedir? Kimler başvurabilir?

3 Kamu bankası olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın vatandaşlara sunduğu temel ihtiyaç kredisi desteğinde 6 ay ödemesiz ve 36 ay vade imkanı olan ‘Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi başvuruları 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren başvuruları başlayacak. peki temel ihtiyaç desteği detayları nelerdir? Kimler başvuru yapabilir? Kredi miktarı ne kadar?

31 Mart 2020 Salı 11:29
6 ay ödemesiz 36 ay vadeli temel ihtiyaç kredisi nedir? Kimler başvurabilir?

Koronavirüs salgının ekonomik etkilerine karşı alınan tedbir ve önemler kapsamında 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank ihtiyaç sahiplerine 10 bin TL'lik bir kredi paketi sağlanmasına karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Elbayrak'ın duyurdupu bu temel ihtiyaç kredisi desteği adı verilen 10 bin TL'lik kredinin başvuru şartları ile geri ödeme koşulları ile ilgili bir çok vatandaş araştırma yapmaya başladılar.

Ekonomik sınıntılara karşı alınan tedbirle birlikte kamu bankaları ihtiyaç sahiplerine maksimum 10 bin TL kredi verecek. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın vereceği 10 bin TL'lik krediye kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvurulur? Kredinin geri ödeme koşuılları nasıl? İşte 10 bin TL'Lik kredi ile ilgili tüm detaylar..

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ NEDİR?

Orta ve düşük gelir kapsamında yer alan kişilerin gıda, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesi için geliştirilerek bankalar tarafından sunulan bir kredi uygulamasıdır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar bu krediye başvuru yapabilir.

KREDİ GERİ ÖDEMELER NASIL YAPILIR?

- 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL

- 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL

- 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacak olan müşteriler başvurularını 1 Nisan'dan itibaren gerçekleştirebilirler.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

Son Güncelleme: 31.03.2020 11:31
Anahtar Kelimeler:
Başvuru şartlarıHalkBankVakıfBankBaşvuru TarihiTemel Ihtiyaç KredisiZiraatbankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıta bir indirim daha geliyor!
Akaryakıta bir indirim daha geliyor!
Elektrik Üretim AŞ'den dağıtım şirketlerine tarife indirimi! Karar tüketiciye yansıyacak mı?
Elektrik Üretim AŞ'den dağıtım şirketlerine tarife indirimi! Karar tüketiciye yansıyacak mı?
Benzin ve motorinde fiyat değişikliği!
Benzin ve motorinde fiyat değişikliği!
5 bin TL’nin altında geliri olanlara müjde! Yeni kredi paketi devreye alındı
5 bin TL’nin altında geliri olanlara müjde! Yeni kredi paketi devreye alındı
Kamu bankalarında geliri 5 bin altında olanlara kredi müjdesi
Kamu bankalarında geliri 5 bin altında olanlara kredi müjdesi
Halkbank Esnaf Destek Paketi kapsamı ve şartları ile ilgili açıklama
Halkbank Esnaf Destek Paketi kapsamı ve şartları ile ilgili açıklama

Popüler Haberler

Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba - Burcunuz Hayatınıza Nasıl Yön Verecek
2020 yılı Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?
e Bordro ne zaman yayınlanır? E-bordro maaş bordrosu nedir?
Bugün TV’de hangi film, dizi ve programlar var? 31 Mart 2020 Salı TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı belli oldu
Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakülteleri AÖF sınavları internetten nasıl yapılacak?
Plakadan internet ve sms ile araç hasar kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Şehit ailelerine yardım nasıl yapılır?
E-Devlet Üzerinden Banka Hesabı sorgulaması nasıl yapılır?
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına yardımda bulunan ünlüler kimler? Hangi ünlü ne kadar destek yardımı yaptı?
Ramo yeni bölüm var mı, yok mu? Show TV 31 Mart Ramo neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sefirin Kızı Menekşe hamile mi?
Kehanetler kitabı yazarı kimdir? Sylvia Browne Kehanetler kitabı kitabı rekora koşuyor!
YouTuberların yarışacağı Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? Nereden ve nasıl izlenecek? Programın yayın tarihi belli oldu!
Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Hangi hastanede tedavi görüyor? Hastaneden Fatih Terim'in son sağlık durumu ile ilgili son açıklamalar
Nikah işlemleri devam ediyor mu, ertelendi mi? Belediye yeni nikah ve evlilik başvurusu yapılıyor mu?
Sermayesiz başlayıp yapabileceğiniz iş fikirleri
THY iç hatlar sefer yerleri ve saatleri açıklandı!
Devlet Bahçeli'nin maaşı ne kadardır? Devlet Bahçeli ne kada maaş alıyor, Milli Destek kampanyasına ne kadar bağışladı?
Entübasyon ne demektir? Entübe hastanın farkı nedir? Nerede tedavi görür?
A101 indirimli ürünler 2 Nisan 2020 aktüel kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.