6 ay ödemesiz 36 ay vadeli temel ihtiyaç kredisi nedir? Kimler başvurabilir?

Koronavirüs salgının ekonomik etkilerine karşı alınan tedbir ve önemler kapsamında 3 kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank ihtiyaç sahiplerine 10 bin TL'lik bir kredi paketi sağlanmasına karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Elbayrak'ın duyurdupu bu temel ihtiyaç kredisi desteği adı verilen 10 bin TL'lik kredinin başvuru şartları ile geri ödeme koşulları ile ilgili bir çok vatandaş araştırma yapmaya başladılar.

Ekonomik sınıntılara karşı alınan tedbirle birlikte kamu bankaları ihtiyaç sahiplerine maksimum 10 bin TL kredi verecek. Peki Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın vereceği 10 bin TL'lik krediye kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvurulur? Kredinin geri ödeme koşuılları nasıl? İşte 10 bin TL'Lik kredi ile ilgili tüm detaylar..

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ NEDİR?

Orta ve düşük gelir kapsamında yer alan kişilerin gıda, kira, elektrik, su, doğalgaz faturaları gibi ödemelerinin karşılanabilmesi için geliştirilerek bankalar tarafından sunulan bir kredi uygulamasıdır.



KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aylık hane halkı geliri 5000 TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar bu krediye başvuru yapabilir.

- 10 bin TL için: İlk 6 ay ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL

- 7 bin 500 TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL

- 5 bin TL için ilk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacak olan müşteriler başvurularını 1 Nisan'dan itibaren gerçekleştirebilirler.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.