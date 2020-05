7 Bin TL aylık maaşla çalışacak 2000 vasıfsız eleman aranıyor!

Ayda 7 bin TL maaşla çalışacak çay işçileri aranmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sınır kapılarının kapatılması sebebiyle yaklaşık olarak 40 bin yabancı uyruklu işçi ülkeye giriş yapamamaktadır. Bu çerçevede gelmek isteyenler de yaklaşık 100 bin üreticinin kente gelmesinin koronavirüs sebebiyle yasaklanmasını müteakip çay hasadı için işçi arayışları büyük bir hızla devam ediyor. Rize Fındıklı ilçesinde düzenlenmiş olan kampanya kapsamında ‘’Çayımız Tarlada Kalmasın’’ projesinde birlik üyeleri mahalle ve köyleri gezip 6 bin 900 TL’ye varan maaş ve sosyal güvence çerçevesinde işçi arıyor.

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon ve Artvin’de yaklaşık 1 milyon aile tarafından 830 bin dekar alana ekilen yaş çay hasadına sayılı günler kaldı. Yıl içerisinde Mayıs ortasına kadar başlaması beklenen çay tarımlarında bu yıl koronavirüs sebebiyle problem yaşanıyor. Yaş çay hasatlarına ilişkin koronavirüs çerçevesinde sınırların kapatılmasıyla 40 bin yabancı uyruklu işçi ülkeye gelemiyor.

İlçe genelinde 2 bini işçi aranmaktadır

İlçe genelinde 2 bin işçi aranırken, bölge genelinde de yaş çay hasadı için işçi açığının kapatılabilmesi noktasında çalışmalar devam ederken, salgın sebebiyle işi olumsuz etkilenen ve uzaktan eğitime devam çerçevesinde evine dönen üniversite öğrencileri ve öte yandan Vefa Sosyal Destek Grupları kapsamında planlamalar düzenlenmektedir.

Çay işçilerine 6 ay sigorta yapılacak

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu yapmış olduğu açıklamalarda şunlara değindi. Yaş çay hasadında ortaya çıkan işçilik sorunu için çözüm bulabilmek için ortaklaşa proje çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, çayın tarlada kalmaması adına iş ihtiyacı bulunan işsizlere istihdam alanı oluşturmak istendiği kaydedildi.

Koronavirüs sebebiyle evine dönen öğrenciler de kendi mahallelerinde veya köy genelinde çaylarını toplarken 6 ay sigortalı ve maaşlı olacak çalışacak. Günlük çay hasadı 300 kilogram olan vatandaşlara aylık 4650 TL, günlük yaş çay hasadı 350 kg olanlara aylık 5750 TL, günlük çay hasadı 400 kg olanlara ise aylık 6900 TL kazanç elde ediliyor.

