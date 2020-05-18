70 yıldır beklenen an! Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi için düğmeye basılıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında, Dicle Nehri üzerinde inşaasına başlana ve temelini 2008 yılında Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın attığı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde sona gelindi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin 70 yıllık rüyasının yarın faaliyete geçeceğini ve elektrik üretimine başlayacağını duyurdu.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve gücü bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı olarak faaliyete geçecek olan Ilısu Barajı dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su tutma çalışmalarında sona gelinirken açılışı da özel bir güne denk getirildi. 19 Mayıs günü gerçekleştirilecek bir törenle açılacak olan Ilısu Barajı ve HES'in ilk türbini devreye alınarak, enerji üretimine başlanacak.

Ilısu Barajı ve hidroelektrik santralinin, her biri 200 megawatt (MW) gücünde 6 tribünden oluştuğunu belirten Bakan Pakdemirli, barajın açılışı ile ilgili yaptığı açıklamasında şöyle onuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle açılışına katılacağı ilk tribünü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete alacağız. İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kilowatt saat (kWh) elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kilowatt saat (kWh) elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Toplam kurulu gücü 1200 megavat (MW) olan santral tam kapasite ile devreye girdiğinde, yılda ortalama 4120 gigawatt saat (GWh) enerji üretimi gerçekleştirilecek. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek."

Bakan Pakdemirli, konuşmasında ayrıca Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğunu söyledi.

Ilısı Barajı Projesi sayesinde bölgede 500 bin dekarlık alandaki toprak da sulanarak can bulacak. Her yıl 2,5 milyar lira civarında milli ekonomiye katkı sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede binlerce kişiye de istihdam alanı oluşacak. Ilısu Barajı'nın tarım ve enerjiye yönelik bir proje olmasının yanı sıra bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine de çok ciddi katkı sunması bekleniyor.



