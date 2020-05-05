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70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?

70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım? İhtiyaç kredisi almak isteyenler 70 bin TL değerinde ihtiyaç kredisi veren bankaları ve aradıkları şartları araştırıyor. Bankaların genel limiti 50.000 TL'dir ancak bazı bankalar 70.000 TL ye kadar kredi vermektedir. İşte o bankalar ve aradıkları şartlar...

05 Mayıs 2020 Salı 17:47
70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?

Bankalar tarafından ihtiyaç kredisi verilmektedir. Ancak her banka belirli bir limite kadar kredi imkanı sunar ve müşteriler bu limitin üzerine çıkamaz. Müşteriler kendisine en uygun olan bankayı seçmelidir. Bankaların ihtiyaç kredileri için uyguladıkları politikalara bellidir. Bankaların üst limiti genellikle 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Sizin 70.000 TL ye ihtiyacınız varsa bu durumda belirli bankalara kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bankaların çoğu yüksek miktarda ihtiyaç kredisi vermemektedir. Genel limit 50.000 TL olarak bilinmektedir.

Banka tarafından belirlenen şartlara uygunsanız kredi alabilirsiniz. Bankalar genellikle kredi notunuza bakmaktadır. Kredi botunuz 1200 ve üzerinde ise ve kredi siciliniz temizse size kredi verilecektir. Kredi notunuz düşük ve siciliniz bozuksa bankalar size kredi vermez. 70.000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar sınırlı sayıdadır. İşte 70.000 TL kredi veren bankalar:

Yapı Kredi Bankası 70.000 TL Kredi Veriyor! Kredi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

70.000 TL ihtiyaç kredisi almak isteyenlere Yapı Kredi bu tutarda kredi vermektedir. 60 ay vade seçeneği de sunan bankanın ilk olarak baktığı şey kredi notunuzdur. Kredi notunuz yüksek ve siciliniz temiz ise bankanın şubesine giderek 70.000 TL değerindeki ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Eğer Yapı Kredi bankasında hesabınız bulunuyorsa bu durumda intenet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ancak hesabınız yoksa banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Başvurunuz onaylanırsa krediniz hesabınıza aynı gün içerisinde yatırılacaktır.

Ziraat Bankası 70.000 TL Kredi Veriyor! Kredi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası 70.000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası düşük faiz oranı uygulamaktadır. 70.000 TL değerindeki ihtiyaç kredisini almak için çalışıyor olmanız veya emekli olmanız gerekmektedir. Verilen bu kredi için 60 ay vade seçeneği sunulmuştur. Emekli olanlar için aranan şartlardan biri de maaşını Ziraat Bankası üzerinden almasıdır. Çalışanların da son 6 aydır düzenli çalışıyor olması gerekmektedir.

Garanti BBVA 70.000 TL Kredi Veriyor! Kredi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Garanti BBVA da 70.000 TL kredi veren bankalar arasında yer almaktadır. Bu krediye başvurmak için banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Başvurunuz onaylanırsa krediniz aynı gün içerisinde hesabınıza yatacaktır. Bankanın şartlarından biri de 1100 ve üzerinde kredi notuna sahip olmanızdır. Düşük kredi notlarına bu kredi verilmemektedir ancak kefil yolu ile kredi alabilirler. Başvuru sırasında sizin 3 aylık sigorta ödemeniz kontrol edilecektir. Düzenli ödeme yapıldıysa kredi başvurusu yapabilir ve onay alabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 05.05.2020 17:47
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