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85 metrekare atölyeden Dünyanın 17 ülkesine açılan kapı

Bursa'da, babasına ait 85 metrekare büyüklüğünde bir marangoz atölyesinde çalışmaya başlayan Özgür Ulus, şimdi Dünyanın 3 kıtası ve 17 ülkesine ürünlerini ihraç ediyor.

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:34
85 metrekare atölyeden Dünyanın 17 ülkesine açılan kapı

Bursa'da Özgür Ulus, bir süre fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa geri dönerek orada ahşap ve oymacılık üzerine çalıştı. 10 yıl önce başladığı bı işte Dünya'ya açılmaya karar veren Ulus şimdi 17 ülkeye ürünlerini ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor.

85 metrekare atölyeden Dünya'nın 17 ülkesine açılan kapı

Kıl testere ve ıskarpela kullanarak çeşitli hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblolar üretmeye başlayan Ulus, dükkanını gemişleterek daha fazla üretim yapmaya başladı. Önce e-ticaret sistemiyle Türkiye içi satışlara başlayan Özgür Ulus, imdilerde yurt dışına ihracat yapıyor. 

85 metrekare atölyeden Dünya'nın 17 ülkesine açılan kapı

Ürünlerinin özellikle Avrupa'da oldukça fazla ilgi gördüğünü söyleyen Ulus, bu işe nasıl başladığı şöyle anlattı:

"2009 yılında babamın yanına girip bu mesleği yapmaya karar verdim. Babamın yaşının vermiş olduğu tecrübe ve ortaya çıkarmış olduğumuz sanat, gençliğin vermiş olduğu heyecan işlerimizi buralara kadar getirdi. Marangozluk serüvenimiz 85 metrekarelik bir bodrum katında başladı. Şimdi ise kurmuş olduğumuz büyük atölyeyle taçlandı. Burada kaybolmaya yüz tutan 20'den fazla meslek dalının uygulamasını yapıyoruz. Bu işi yapmak isteyen kişilere de malzeme tedarik ediyoruz" 

85 metrekare atölyeden Dünya'nın 17 ülkesine açılan kapı

Günümüzde çok fazla hatırlanmayan meslek dallarının ürünlerini de üretttiğini belirten Ulus, "Bizde daha çok sanatsal ürün var. Mücevher kutuları, el yapımı bıçaklar, oyma kapılar, eski Türkçe yazıların olduğu tablolar, kuş kafesleri, el yapımı tavla, gemi modelleri gibi kaybolan 20- 25 meslek dalının uygulaması var" diyerek ürünlerinin 3 kıta ve 17 ülkede kullanıldığını ve ve bu durumdan oldukça memnuniye duyduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'ye satışımız var. Aynı zamanda yapmış olduğumuz el yapımı ürünleri, Avrupa'nın bir çok kanalına ulaştırabiliyoruz. 3 kıta 17 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Talep ve ilgi görüyor. Almanya İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkeler başta geliyor. Son zamanlarda İngiltere'ye çok sayıda siparişimiz oldu. Şu an Meksika, Kosta Rika'ya kadar ürünlerimiz gitti. Daha da ileri gitmem dedi.

85 metrekare atölyeden Dünya'nın 17 ülkesine açılan kapı

Anahtar Kelimeler:
BursaMarangoz AtölyesiIhracat
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