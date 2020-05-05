90 gün ödemesiz bayram kredisi 2020 hangi bankalar uygun? Ziraat Bankası bayram kredisi kampanyası 2020

Korona virüs salgınının ekonomik etkileri kapsamına bankalar ihtiyaç kredilerinde yeni avantajları müşterilerine sunuyor. Birçok banka Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında destek paketlerini hazırlamıştı. Bu desteklerin içerisinde 3 ay geri ödemesi ihtiyaç kredileri de yer alıyor.

90 gün ödemesiz bayram kredisi 2020 hangi bankalar uygun?

Korona virüsün olumsuz etkilerini azaltmak için bankalar ihtiyaç kredilerinde uygun faiz ve vade oranları hazırladı. Yaklaşan Ramazan bayramına özel 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredileri hazırlanmaya başlandı. Vatandaşlar en uygun faiz ve vade oranıyla ihtiyaç kredisi veren bankaları araştırıyor.

Bazı bankalar Ramazan bayramına özel ihtiyaç kredilerinde ilk 3ay geri ödemesiz toplamda 60 aya kadar vade yapıyor. 2020 yılı Ramazan bayramına özel en uygun faiz oranıyla kredi veren bankaları sizler için derledik.

Denizbank

İş Bankası

Vakıflar Bankası

Türkiye Ekonomi Bankası

Ziraat Bankası

Halk Bankası

Garanti Bankası

Denizbank

Odeabank

Türkiye İş Bankası

Ziraat Bankası bayram kredisi kampanyası 2020

Türkiye İş Bankası her yıl Kurban ve Ramazan Bayramına özel kredi avantajlarını vatandaşlara sunuyor. Banka 2020 yılında 36 ay vadeli bayram kredilerinde %0,96 faiz oranı uygularken, 36 aydan daha fazla vade olan kredilerde de %1,03 faiz oranı uygulamaktadır. İş Bankası Ramazan bayramına özel 10 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. 10 bin ihtiyaç kredisinde 36 ay vade yapılırsa aylık taksit ödemesi 340,92 TL olacaktır.

Ziraat Bankası bayram kredisi adı altında özel bir kredi vermese de, %0,49 faiz oranıyla Temel İhtiyaç Kredisi kapsamında 10.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Bankanın ilk 6 ay ertelemeli olarak sunduğu bu krediden aylık geliri 5.000 TL ve altında olanlar yararlanabiliyor.

Bayram kredisi ING Bank

ING Bank Ramazan bayramına özel kredi vermese de bankanın ihtiyaç kredilerinde oldukça uygun faiz ve vade fırsatları var. ING Bank en kolay kredi veren bankalardan biri olması nedeniyle tercih edilebilir bir banka olarak dikkat çekiyor.

QNB Finansbank bayram kredisi

QNB Finansbank Bayram kredisi kapsamında 10.000 TL’ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Banka söz konusu kredide 36 ay vade düşük faiz oranı uyguluyor. Banka 10.000 TL kredide 50 TL tahsis ücreti alırken, 36 ay sonunda ödenecek toplam tutar ise 12.147,80 TL olacaktır. Buna göre aylık taksit ödemesi 336,05 TL olur.