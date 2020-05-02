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960 TL Sosyal yardımlaşma vakfı kira yardımı başvuruları nasıl yapılır? Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira yardımı başvuru şartları

Korona virüs salgını nedeniyle yardıma muhtaç ailelere 960 TL kira yardımı yapılıyor. Vatandaşlar 960 TL Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira yardımı başvuruları nasıl yapılır ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira yardımı başvuru şartları merak ediyor. İşte 960 TL kira yardımı hakkında merak edilenler…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 19:48
960 TL Sosyal yardımlaşma vakfı kira yardımı başvuruları nasıl yapılır? Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira yardımı başvuru şartları

Korona virüsü etkisini giderek arttırıyor. Virüs insan sağlığının yanı sıra insanların ekonomik olarak zorlanmasına da neden oluyor. Ülkemizde de virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde işyerlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin sonucu olarak vatandaşlar ekonomik sorunlar yaşamaya başladı.

Devlet vatandaşlara ekonomik olarak hazırladıkları destek paketleriyle yardım ediyor. Bu yardımların başında 1000 TL sosyal yardımları geliyor. Bunun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Valilikler, Kaymakamlıklar ve Belediyeler aracılığıyla vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar başta yardıma muhtaç kişilere yapılırken, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen kişilere yapılıyor. Son olarak yapılacak yardımlarda biri de kira yardımı oldu. Vatandaşlar kira yardımlarına nasıl başvuracaklarını araştırmaya koyuldu.

Devlet destekli kira yardımı nedir?

Devlet yardıma muhtaç kişilere 960 TL kira yardımı yapıyor. Kira yardımı alabilmek için belli şartlara uygun olmak gerekmektedir. Söz konusu kira yardımları işyerlerini kapsadığı gibi evleri de kapsamaktadır. Devlet yardıma muhtaç olan kişilere kira yardımında bulunmaktadır.

Devletten kira yardımı nasıl alınır?

Kira yardımı başvuru yapabilmeniz için muhtarlıklardan alınan muhtaçlık belgenizin olması gerekmektedir. Muhtaçlık belgesi olanlar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabilirler. Sistemde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölümüne girerek kira yardımı başvurusuna girmelisiniz. Burada sizden “Tüzel kişilik ve kendim için” seçeneklerinden birini seçmeniz istenecektir. Daha sonra başvuruda sizden istene yerleri doldurun ve başvurunuzu tamamlayın. Başvuru bu şekilde yapılıyor. Ancak söz konusu kira yardımı evlerini kentsel dönüşüme verecek kişilere verilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı kira yardımı yapıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan Sosyal Yardımlaşma Vakıfları kira yardımı yapıyor. Bu yardımlara Sosyal Yardımlaşma Kurumlarına giderek veya ALO 170 numaralı hattı arayarak başvuru yapabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma Kurumları illerde Valilik binalarında, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında bulunmaktadır.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 19:48
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