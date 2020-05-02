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A101 aktüel ürünlerde ne var? 30 Nisan – 7 Mayıs 2020 indirimli ürün kataloğu

A101 30 Nisan- 7 Mayıs tarihleri arasında aktüel ürünler kampanyası düzenleyecek. Peki A101 bu Perşembe aktüel ürünlerde ne var? İşte A101’in 30 Nisan- 7 Mayıs katalogları ve indirimli ürünleri…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:00
A101 aktüel ürünlerde ne var? 30 Nisan – 7 Mayıs 2020 indirimli ürün kataloğu

 

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 marketleri 30 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında aktüel ürünler kampanyası düzenleyecek. A101’in aktüel ürünler haftasında birçok üründe indirimli fiyatlar uygulanacak. A101 aktüel ürünler haftasına özel indirimli ürünler kataloğunu duyurdu.

A101’in indirimli ürünler kataloğunda Toshiba 58 UHD TV 3499 TL’den sayışa sunulacak. Televizyonun yanı sıra Honor 8S Cep Telefonu 64 GB hafıza ile 999 TL’den satışa sunuluyor. Bildiğiniz gibi Honor markası Huawei’nin alt markasıdır.

Elektronik ürünlerin yanı sıra aktüel ürünler kampanyasında kamp sandalyesinden, mangal setine, beyaz eşyadan, gıda ürünlerine birçok üründe indirimler alıcılarını bekliyor. İşte A101’in 30 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında satışa sunacağı indirimli ürünler;

 

 

Son Güncelleme: 02.05.2020 22:00
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