A101 Marketler 6 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğunda avantajlı ürünler alıcılarını bekliyor!

Türkiye’nin her noktasındaki şubeleri ile vatandaşların bir numaralı marketlerinden biri haline gelmiş olan A101 marketler her hafta düzenlediği aktüel ürünlerdeki kampanyalarına bu hafta da devam ediyor. Uygun fiyatlı şekilde satışa sunduğu ürünler ile dikkatleri üzerinde toplayan A101 marketlerde 6 Şubat 2020 tarihinde hangi aktüel ürünlerin satılacağı merakla araştırılıyor.

A101 marketler üzerinden 6 Şubat tarihi ile satışa sunulacak aktüel ürünlere bakıldığında en çok elektronik cihazlar dikkat çekiyor. Casper ve Nokia markalarının kullanışlı cep telefonlarının yanı sıra Hİ-LEVEL LED T, bluetooth kulaklık ve elektrikli bisiklet gibi birbirinden farklı ürünler son derece avantajlı fiyatlar üzerinden alıcıları ile buluşacak.

İşte 6 Şubat tarihinde A101 raflarında satışa sunulacak olan aktüel ürünler ve fiyatları…