A101’de bu hafta 6 Şubat – 13 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu

Ülkemizin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 6 Şubat ile 13 Şubat arasında birbirinden farklı ürünleri en uygun fiyatlara satışa çıkaracak. Firma 6-13 Şubat tarihleri arasında yapacağı kampanyalı ürünleri 9 katalog olarak duyurdu. A 101’in “Aldın Aldın” adıyla düzenlediği kampanyada teknolojik ürünlere de yer veriliyor. Casper A3 cep telefonu 1299 TL, Nokia 5 Pro cep telefonu ise 699 TL’den satışa sunuluyor.

13 Şubat tarihine kadar sürecek olan indirimlerde Lava döküm tencere 170 TL’den satılacak. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapımında kullanılabilecek döküm tavanın yanı sıra Papilla tencere ve tavalarında fiyatları oldukça iyi.

A101 6-13 Şubat indirimlerinde elektronik ürünlere de yer verdi. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni ise Kral Motor KR-25-L Ava 5000 elektrikli bisiklet oldu. Bu elektrikli bisiklet 7999 TL fiyatla alıcılarını bekliyor olacak. KR-24 modeli scooter ise 5499 TL’den satışa çıkıyor.

Beyaz eşyaların içinde ise Flavel FLV7000 çamaşır makinesi 1149 TL’den satışa çıkacak. Ancak markanın daha önce adını pek duyulmadığını söyleyenler ürüne soru işaretiyle yaklaşıyor.