ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz önerisi

Son günlerde görülen petrol fiyatlarındaki sert düşüşler ve hemen ardında gelen ekonomik karmaşalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak önemli açıklamalar yaptı. Durumun düzelmesi açısından FED'e bir çağrıda bulunan Trump, faizleri rakip ülkelerin seviyesine indirilmesi gerektiğini kaydetti.
Konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, konuşmasında "FED faizleri rakip ülkelerin seviyelerine indirmeli. Diğer ülkeler, gevşek para politikası nedeniyle avantajlı kura sahipler. Fed içler acısı durumda, yavaş hareket ediyor. Lider olmalı, çok geç takip eden olmamalı" ifadelerini kullandı.