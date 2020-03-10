betgram betgram setrabet

İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101063
ALTIN
327.896
DOLAR
6.1497
STERLİN
7.9649
EURO
6.9505

ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz önerisi

ABD Başkanı Trump, FED'e bir çağrıda bulunarak faizlerin rakip ülkelerin seviyesine indirilmesinin daha çok fayda sağlayacağını söyleyerek faizlerde indirime gitmeleri gerektiğini söyledi.

10 Mart 2020 Salı 22:09
ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz önerisi

Son günlerde görülen petrol fiyatlarındaki sert düşüşler ve hemen ardında gelen ekonomik karmaşalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak önemli açıklamalar yaptı. Durumun düzelmesi açısından FED'e bir çağrıda bulunan Trump, faizleri rakip ülkelerin seviyesine indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ve Rusya, ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması bilindiği üzere petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriletmişti. Bu durum ise her iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar vereceği düşünen analistler değişim gerektiğini söylemişlerdi. Durumu değerlendirmeye alan ABD Başkanı Trump ise yaşanan ekonomik karmaşaların FED'in faizleri indirmesi ile son bulacağını belirtti.

Konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, konuşmasında "FED faizleri rakip ülkelerin seviyelerine indirmeli. Diğer ülkeler, gevşek para politikası nedeniyle avantajlı kura sahipler. Fed içler acısı durumda, yavaş hareket ediyor. Lider olmalı, çok geç takip eden olmamalı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDTrumpFedFaiz Indirimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev kadınları emekli olması için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu!
Ev kadınları emekli olması için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu!
Pistten çıkarak kaza yapan Pegasus uçağının ön raporu hazırlandı
Pistten çıkarak kaza yapan Pegasus uçağının ön raporu hazırlandı
BDDK'dan yeni karar! Tüketici kredilerine belge şartı
BDDK'dan yeni karar! Tüketici kredilerine belge şartı
Petrol fiyatları dip yaptı! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Petrol fiyatları dip yaptı! Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
Bakan Berat ALBAYRAK'tan kritik enflasyon açıklaması!Hedefimizi yakalayacağız
Bakan Berat ALBAYRAK'tan kritik enflasyon açıklaması!Hedefimizi yakalayacağız
Altın piyasası toz duman! Yükseliş durdurulamıyor!
Altın piyasası toz duman! Yükseliş durdurulamıyor!

Popüler Haberler

Yoklama kaçakları ne zaman askere giderler? Mayıs 2020 Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Survivor’da 10 Mart Salı gecesi bugün kim elendi? Derya Can Göçen kimdir?
Survivor Ersin'in köpeği öldü mü? Ersin Korkut'un köpeği MES yaşıyor mu?
Doya Doya Moda Ferdanur neden diskalifiye ediliyor, yarışmacı Ferdanur ne yaptı?
Survivor 2020 10 Mart iletişim ödülünü hangi takım kazandı!
Survivor 2020 4.hafta 10 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı bitti mi? Hadise Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
Hakan Muhafız 4. Sezon yayınlanacak mı? Hakan Muhafız 4. Sezon ne zaman yayınlanır?
Arızi kazanç nedir? Arızi kazançlar nelerdir? Vergiye tabi olan arızi kazançlar
Savaşçı dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Doğduğun Ev Kaderindir Tolga kimdir? Gerçek adı nedir? Ali Oğuz Şenol rol aldığı yapımlar
Zemheri dizisi final mi yapıyor? Show TV Zemheri dizisinden final kararı!
Hizmetçiler Hacer kimdir? Gerçek adı nedir? Selen Domaç rol aldığı yapımlar
Trafikte, seyir halindeyken, araç / araba kullanırken cep telefonu ile görüşmenin, konuşmanın cezası nedir, ne kadardır?
Banka personel sınavları ne zaman yapılır?
Corona virüsü belirtileri neler? Covid-19 virüsünden korunmak için öneriler
Esnaf kefalet kredi borcu yapılandırma güncel faiz oranları
Zümrüdüanka Nisa kimdir? Itır Esen hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Boran neden öldü, diziden neden ayrıldı?
2020 bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile bir evin maliyeti ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.