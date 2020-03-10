ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz önerisi

Son günlerde görülen petrol fiyatlarındaki sert düşüşler ve hemen ardında gelen ekonomik karmaşalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak önemli açıklamalar yaptı. Durumun düzelmesi açısından FED'e bir çağrıda bulunan Trump, faizleri rakip ülkelerin seviyesine indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ve Rusya, ham petrol üretimlerinde ek kesinti yapma kararı alamaması bilindiği üzere petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriletmişti. Bu durum ise her iki ülkenin ekonomisinin yanı sıra ABD'nin petrol üretimine de zarar vereceği düşünen analistler değişim gerektiğini söylemişlerdi. Durumu değerlendirmeye alan ABD Başkanı Trump ise yaşanan ekonomik karmaşaların FED'in faizleri indirmesi ile son bulacağını belirtti.

Konuyla ilgili konuşan ABD Başkanı Trump, konuşmasında "FED faizleri rakip ülkelerin seviyelerine indirmeli. Diğer ülkeler, gevşek para politikası nedeniyle avantajlı kura sahipler. Fed içler acısı durumda, yavaş hareket ediyor. Lider olmalı, çok geç takip eden olmamalı" ifadelerini kullandı.