ABD'de ham petrol tarihindeki en düşük fiyatı gördü

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele içerisinde olan dünya ülkeleri, ekonomik sıkıntılar yaşarken özellikle ABD'nin, ham perol satışında ekonomisin oldukça fazla zora soktuğu görüldü. Tarihindeki en düşük rakamlara inen ham petrol (WTI) varil fiyatı, talepteki tarihi çöküş ve ham petrol depolarının dolma noktasına yaklaşmasının etkisi ile 11 dolara kadar inerken, ham petrolün litresi 7 cente (48 kuruş) kadar düştü.

WTI da görülen bu düşüş ile birlikte yatırımcılar 'fiyatların daha da eksiye düşebileceği' şeklinde bir yorumda bulunurken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün fiyatı da 26 dolar seviyesine geldiği belirtildi.

Yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen WTI, işleme başladığı Mart 1983 yılından bu güne kadar en büyük tek günlük düşüşü yaşadı. Buna istinaden bir varilde 159 litre petrol olduğu varsayılırsa, WTI petrolün litresi 7 sente, yani 50 kuruşa gerileme noktasına gelmiş oluyor.

Ham petrol fiyatlardaki bu düşüş ile birlikte artış gçsteren petrol bolluğu, ABD'nin ana petrol depolama merkezi Cushing, Oklahoma'da petrol stoklarında görülen hızlı artışı yansıttığı anlaşılırken, OPEC + koalisyonunun gelecek ay başlayacak olan rekor üretim kısıntısı buharlaşan talep dikkate alındığında oldukça düşük kaldığıda görülüyor.

Teksas eyaletindeki bazı alıcılar ise bazı petrol akışları için 2 dolara kadar daha az fiyat verdikleri belirtilirken bu durumun, Amerikalı üreticilerin yakında müşterilerine petrollerini almaları için para ödeme ihtimalini yükselttiği kaydedildi.

Söz konusu durm ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Hedge fon yöneticisi Pierre Andurand, "Stoklar ve boru hatları ağzına kadar doluyken, fiyatlarda aşağı yönde bir sınır yok" dedi ve "Negatif fiyatlar mümkün" diye konuştu.

Diğer taraftan; bu sabah New York Borsası'nda işlem görürken tarihindeki en düşük değeri gören WTI'ın varil fiyatı sırasıyla 9, 5 ve 2 doların altı gibi inanılmaz fiyatlara kadar indi. Şu an ise petrol 0 doların altını görmüş durumda.



