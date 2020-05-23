ABD'li araç kiralama şirketinden konkordato başvurusu

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını tüm dünya ekonomilerini alt üst ettiği görülüyor. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Hertz, salgın nedeniyle iflas erteleme anlamına gelen konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinden dolayı Mart sonu itibarıyla 18.8 milyar dolarlık borcu bulunan araç kiralama şirketinin hisseleri dün yüzde 7.5 oranında düşüş yaşarken, 2020 yılında toplam kaybı da yüzde 82 olduğu belirtildi.

102 yıldır faaliyette olan'li şirketin şu an bünyesinde 568 bin adet araç bulunuyor ve şirket, salgının turizm ve seyahat sektörüne vurduğu darbe ve kiralık araçlara talebin azalmasının ardından dün geç saatlerde iflas erteleme (Chapter 11) kararı almak zorunda kaldı. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre ise borçlarını yeniden yapılandırdığı süreç içinde faaliyetlerine devam edebilecek olan Hertz’ün Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonları dahil edilmediği bildirildi.

Reuters haber ajansından edinilen bilgilere göre Hertz’ün gelirinin büyük bir bölümünü havalimanlarındaki şubelerinden kiralanan araçlar oluşturduğu ve koronavirüsü kapsamında hava yolu seyahatinin durma noktasına gelmesiyle şirketin zor duruma geldiği öğrenildi.



