ABD'li araç kiralama şirketinden konkordato başvurusu

ABD'li araç kiralama şirketlerinden biri olan Hertz, koronavirüs salgının ekonomik etkilerinden dolayı konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

ABD'li araç kiralama şirketinden konkordato başvurusu
    Abone Ol:

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını tüm dünya ekonomilerini alt üst ettiği görülüyor. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Hertz, salgın nedeniyle iflas erteleme anlamına gelen konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinden dolayı Mart sonu itibarıyla 18.8 milyar dolarlık borcu bulunan araç kiralama şirketinin hisseleri dün yüzde 7.5 oranında düşüş yaşarken, 2020 yılında toplam kaybı da yüzde 82 olduğu belirtildi.

102 yıldır faaliyette olan ABD'li şirketin şu an bünyesinde 568 bin adet araç bulunuyor ve şirket, salgının turizm ve seyahat sektörüne vurduğu darbe ve kiralık araçlara talebin azalmasının ardından dün geç saatlerde iflas erteleme (Chapter 11) kararı almak zorunda kaldı. Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre ise borçlarını yeniden yapılandırdığı süreç içinde faaliyetlerine devam edebilecek olan Hertz’ün Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonları dahil edilmediği bildirildi.

Reuters haber ajansından edinilen bilgilere göre Hertz’ün gelirinin büyük bir bölümünü havalimanlarındaki şubelerinden kiralanan araçlar oluşturduğu ve koronavirüsü kapsamında hava yolu seyahatinin durma noktasına gelmesiyle şirketin zor duruma geldiği öğrenildi.


 


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Günlük Burç Yorumları 24 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Ziraat Bankasından seralara faizsiz kredi şartları ve kredi başvuru belgeleri
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
PTT gişe ve büro görevlisi alımı ne zaman, hangi KPSS puan türüne göre yapılacak?
Anneler günü için en güzel şiirler kısa ve uzun 2020 Anneler günü şiirleri
Gizli numara bulma programı var mı, fatura dökümanından çıkar mı? Özelden arayan numara faturada çıkar mı? Gizli numarayı polis bulur mu?
Denizbank bayram kredisi kampanyası
Devletten Emekli Olamayana 2 bin 100 TL Ödeme! TC kimlik ile Hemen Başvuru Yapın
Yeme içme ve restoranlarda hangi önlemler uygulanacak?
Zalim İstanbul yeni sezonda devam edecek mi? Kanal D Zalim İstanbul 2. Sezonu ne zaman başlayacak?
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?