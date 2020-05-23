ABD'li araç kiralama şirketinden konkordato başvurusu

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını tüm dünya ekonomilerini alt üst ettiği görülüyor. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Hertz, salgın nedeniyle iflas erteleme anlamına gelen konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinden dolayı Mart sonu itibarıyla 18.8 milyar dolarlık borcu bulunan araç kiralama şirketinin hisseleri dün yüzde 7.5 oranında düşüş yaşarken, 2020 yılında toplam kaybı da yüzde 82 olduğu belirtildi.
Reuters haber ajansından edinilen bilgilere göre Hertz’ün gelirinin büyük bir bölümünü havalimanlarındaki şubelerinden kiralanan araçlar oluşturduğu ve koronavirüsü kapsamında hava yolu seyahatinin durma noktasına gelmesiyle şirketin zor duruma geldiği öğrenildi.