ABD Merkez Bankası, faiz oranında değişikliğe gitmeyerek sabit bıraktı



ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ise bir açıklama yaparak fazi oranlarında bir değişikliğe gidilmediği ve sabit oranda kalması kararı verildiği bildirildi.

Buna göre politika fazizinde federal fonlama oranı yüzde 1.50 – 1.75 aralığında kaldı. İstatistiklere göre bankanın Aralık ayı tahminleri de 2020 yılında değişiklik olmayacağına işaret ediyordu.

Fed'in fazi kararı açıklamasında ayrıca, yatırım ve ihracatın zayıf kalmaya devam ettiğine vurgu yapılarak ekonomik verilerin, küresel gelişmelerin ve enflasyon baskısının yakından takip edildiği de belirtildi.

Politika duruşunda da her hangi bir değişiklik kararı almayan Fed toplantısından sonra dolar/TL'de anlamlı bir değişiklik olmazken gün içerisinde 5.97'yi gören döviz kuru karar öncesindeki 5.9570 seviyelerinde yatay olarak hareket ettiği görülüyor.

