İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? 400 TL bayram harçlığı için muhalefetten adım atıldı

Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti’den hiçbir şart aranmaksızın tüm vatandaşlarımıza bayramda 500 TL bayram harçlığı verilmesi için adım atıyor. Peki Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL Ramazan yardımı yapılacak mı? İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 17:16
Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? 400 TL bayram harçlığı için muhalefetten adım atıldı

CHP ve İYİ Parti, Ramazan Bayramı için her vatandaşımıza hiçbir şart aranmaksızın 500 TL bayram harçlığı verilmesi için gerekli adımları atıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti bu konuda ikna edeceklerini dile getirdi. Peki Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL Ramazan yardımı yapılacak mı? İşte detaylar…

Ramazan Bayramı harçlığı 500 TL olacak. Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti’den hiçbir şart aranmaksızın tüm vatandaşlarımıza bayramda 500 TL bayram harçlığı verilmesi için adım atıyor. Bu konuda AK Parti kulisleri ikna edilmeye çalışılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti bu konuda ikna edeceklerini dile getirdi.

Her Aileye 500 TL Bayram Harçlığı

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile birlikte her vatandaşımıza hiçbir şart aranmaksızın 500 TL Ramazan Bayramı harçlığı verilmesi için Ak Parti’yi ikna etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Yardımın 400 TL’si aileye, 100 TL’si de çocuk yardımı olmak üzere 500 TL olarak verilmesi bekleniyor.

Daha Önce Neler Oldu?

Son günlerde gündeme sık sık gelen açık kapı ödemeleriyle alakalı sonunda bakanlıktan açıklama geldi. Vatandaşlarımızın son günlerde en çok araştırdığı konuların başında açık kapı ödemeleri ne oldu sorusu geliyor. Açık kapı ödemeleriyle ilgili çıkan haberlerin doğru olup olmadığı merak ediliyor. Birçok haber sitesinde her aileye 400 TL ve çocuk için 100 TL olmak üzere toplamda 500 TL Ramazan Bayramı harçlığı verileceği söylenmişti. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizde göreceksiniz.

2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve valilikler üzerinden uygulanan açık kapı uygulaması sayesinde birçok vatandaşımızın ihtiyaçları gideriliyor. Açık kapı yardımları özellikle koronavirüs salgını sürecinde sık sık gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlarımız açık kapı üzerinden yardım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Açık Kapı 500 TL Ramazan Bayramı Harçlığı Hakkında İlk Açıklama

Vatandaşlarımız açık kapı uygulanması üzerinden 400 TL’si aileye, 100 TL’si de çocuklara olmak üzere toplamda 500 TL’lik Ramazan Bayramı harçlığının verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili en yetkili makam olan Bakanlıktan basın açıklaması yapıldı ve konu açıklığa kavuştu.

Son günlerde en çok gündeme gelen konuların başında gelen açık kapı yardımları ile ilgili bakanlık kamuoyuna bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre açık kapı uygulaması ile ilgili hiçbir şart aranmaksızın aileye 400 TL, çocuklara da 100 TL bayram harçlığı yapılması yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Buna göre en yetkili makam olan Bakanlık, tüm haberleri yalanladı.

Açık Kapı Yardımları Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Açık kapı uygulaması üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile en hızlı yollardan iletişim kurmak için uygulamaya konan bir yöntemdir. Bu şekilde vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde yardım yapılabilmektedir. Kurumun resmi intenet sitesi olan acikkapi.gov.tr üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Buradan başvuru formunu dolduran herkes başvuru yapmış sayılmaktadır.

 

Türkiye basınından kritik manşetler ve farklı ülkelerden haberler Haberport mobil uygulamasında! HEMEN İNDİR HABERSİZ KALMA!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Haberport Instagram Hesabını Takip Et , Türkiye’den ve dünyadan hiçbir gelişmeyi kaçırma >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et

Son Güncelleme: 02.05.2020 17:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Dolar kritik eşik 7 TL'yi aştı!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Özel bankalar sıkı kredi musluklarını gevşetti!
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli

Popüler Haberler

Cinayet Süsü Netflix'e geldi mi? Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet süsü filmi oyuncuları, konusu ve fragmanı
İş Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Sağlıklı sahur nasıl olmalıdır? Sahurda ne yenmelidir?
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Garanti Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
İş bankası 3 ay ertelemeli 60 ay vadeli düşük faizli 50 bin TL’ye varan bayram kredisi
Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla fiyatı açıklandı
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Cinayet Süsü filmi nasıl, film yorumları
24 Nisan Cuma yayın akışı; TV’de bugün neler var? ATV, Show Tv, Kanal D, TV8, TRT1, Star, Fox Tv yayın akışı
Müge Anlı Burhan Aykurt’un katili kim? Müge Anlı, Burhan Aykurt’un katilini bulabilecek mi?
Devlet yakacak odun kömür desteğine nasıl başvurulur? Yardım almak için gerekli şartlar nelerdir?
Gelinim Mutfakta 24 Nisan Cuma tanıtım fragmanı
Fox Tv İlk Buluşma sunucuları kimlerdir? İlk buluşma programı nerede çekiliyor?
İŞKUR MEK kursları ile günlük 60 TL almak İsteyenler isteyenler için başvuru son günleri
1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak
Netflix Exatlon Türkiye ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Halkbank tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Ziraat Bankası tüketici, taşıt ve konut kredi erteleme şartları ve faiz oranları
Survivor’dan elenen yarışmacılar adadan ne zaman dönebilecekler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.