Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı ödemesi yapılacak mı? 400 TL bayram harçlığı için muhalefetten adım atıldı

CHP ve İYİ Parti, Ramazan Bayramı için her vatandaşımıza hiçbir şart aranmaksızın 500 TL bayram harçlığı verilmesi için gerekli adımları atıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti bu konuda ikna edeceklerini dile getirdi. Peki Açık Kapı uygulaması ile bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL Ramazan yardımı yapılacak mı? İşte detaylar…

Ramazan Bayramı harçlığı 500 TL olacak. Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti’den hiçbir şart aranmaksızın tüm vatandaşlarımıza bayramda 500 TL bayram harçlığı verilmesi için adım atıyor. Bu konuda AK Parti kulisleri ikna edilmeye çalışılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti bu konuda ikna edeceklerini dile getirdi.

Her Aileye 500 TL Bayram Harçlığı

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile birlikte her vatandaşımıza hiçbir şart aranmaksızın 500 TL Ramazan Bayramı harçlığı verilmesi için Ak Parti’yi ikna etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Yardımın 400 TL’si aileye, 100 TL’si de çocuk yardımı olmak üzere 500 TL olarak verilmesi bekleniyor.

Daha Önce Neler Oldu?

Son günlerde gündeme sık sık gelen açık kapı ödemeleriyle alakalı sonunda bakanlıktan açıklama geldi. Vatandaşlarımızın son günlerde en çok araştırdığı konuların başında açık kapı ödemeleri ne oldu sorusu geliyor. Açık kapı ödemeleriyle ilgili çıkan haberlerin doğru olup olmadığı merak ediliyor. Birçok haber sitesinde her aileye 400 TL ve çocuk için 100 TL olmak üzere toplamda 500 TL Ramazan Bayramı harçlığı verileceği söylenmişti. Konuyla ilgili tüm detayları haberimizde göreceksiniz.

2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve valilikler üzerinden uygulanan açık kapı uygulaması sayesinde birçok vatandaşımızın ihtiyaçları gideriliyor. Açık kapı yardımları özellikle koronavirüs salgını sürecinde sık sık gündeme gelmeye başladı. Vatandaşlarımız açık kapı üzerinden yardım yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Açık Kapı 500 TL Ramazan Bayramı Harçlığı Hakkında İlk Açıklama

Vatandaşlarımız açık kapı uygulanması üzerinden 400 TL’si aileye, 100 TL’si de çocuklara olmak üzere toplamda 500 TL’lik Ramazan Bayramı harçlığının verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili en yetkili makam olan Bakanlıktan basın açıklaması yapıldı ve konu açıklığa kavuştu.

Son günlerde en çok gündeme gelen konuların başında gelen açık kapı yardımları ile ilgili bakanlık kamuoyuna bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre açık kapı uygulaması ile ilgili hiçbir şart aranmaksızın aileye 400 TL, çocuklara da 100 TL bayram harçlığı yapılması yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Buna göre en yetkili makam olan Bakanlık, tüm haberleri yalanladı.

Açık Kapı Yardımları Nedir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Açık kapı uygulaması üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile en hızlı yollardan iletişim kurmak için uygulamaya konan bir yöntemdir. Bu şekilde vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde yardım yapılabilmektedir. Kurumun resmi intenet sitesi olan acikkapi.gov.tr üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Buradan başvuru formunu dolduran herkes başvuru yapmış sayılmaktadır.

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