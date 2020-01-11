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Acil gelir belgesiz 25.000 TL kredi ihtiyacım var, nerden çekebilirim?

Nakit ihtiyacına sıkışanlar çözümü kredi çekmekte bulmaktadırlar. Bazı bankalar kredi isteyenlere kolaylık sağlamaktadır. Acil gelir belgesiz 25.000 TL kredi ihtiyacım var, nereden çekebilirim diye araştırma yapanlar için gelir belgesiz kredi veren bankaları araştırdık.

11 Ocak 2020 Cumartesi 18:03
Acil gelir belgesiz 25.000 TL kredi ihtiyacım var, nerden çekebilirim?

Vatandaşlar nakit ihtiyacı yaşadığında bankaların yolunu tutmaktadır. Fakat genelde bankalar kredi vereceği kişilerden gelir belgesi istemektedir. Gelir belgesi olmayan kişiler ise kredi çekmenin yolunu aramaktadır. Maaş bordrosuz kredi veren bankalar bulunmaktadır.  Bu bankalar belirli bir miktara kadar kredi vermekte olup genellikle yüksek faiz uygulamaktadır. Düşük vadeler ile alınabilen krediler için genelde 48 aya kadar vade yapılır ve kişilerin 18 yaşından büyük olması istenmektedir. Ayrıca bazı bankalar, alınan kredinin geri ödeneceğine dair teminat istemektedir. Bu teminat ipotek veya kefil olarak istenmektedir.

Gelir belgesi olmaksızın kredi veren bankalar

Gelir belgesi istemeden kredi veren birçok banka mevcuttur. Bu bankalar sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kredi vermektedir. Fakat bazı bankalar Türkiye’de yaşayan ancak yabancı uyruklu olan bireylere de kredi imkanı sağlamaktadır. Gelir belgesiz kredi veren bankalar şu şekildedir:

  • N Kolay Kredi
  • Odeabank
  • Enpara.com
  • Halk Bankası
  • Akbank
  • Ziraat Bankası
  • ING Bank
  • Türkiye Ekonomi Bankası
  • Aktif Bank
  • Yapı ve Krediler Bankası
  • Denizbank

Türkiye Ekonomi Bankası

Türkiye Ekonomi Bankası’nın mobil bankacılığı olan CEPTETEB aracılığı ile müşterilerine 1000 Türk Lirası ile 30 bin Türk Lirası arasında kredi imkanı sunmaktadır. Bankada bu kredi için üst limit 30 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Banka, daha yüksek miktarda kredi için başvuran kişilerin kredilerine onay vermemektedir. Banka tarafından kredinin miktarına bağlı olarak yüzde 1,99 ve 2.40 arasında faiz uygulanmaktadır.

Denizbank

 Denizbank gelir belgesi istemeden kredi veren bankalardan birisidir. Denizbank verdiği krediler için üst limiti 55 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir.  Sadece kendi müşterilerine maaş bordrosu olmadan kredi veren Denizbank, aylık faiz oranını yüzde 3,15 olarak belirlemiştir. Bu kredi için en fazla 36 aya kadar vade yaptırılabilmektedir. Denizbank maaş bordrosuz kredi başvurularını SMS - kısa mesaj yolu ile almaktadır. Banka, şube, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve intenet bankacılığı üzerinden yapılan başvuruları kabul etmemektedir.

N Kolay Kredi

N Kolay kredi bankası tarafından maaş bordrosuz kredi imkanı verilmektedir. N Kolay Kredi tarafından verilen bu kredi türü için üst limit 30 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 30 bin Türk Lirasından daha yüksek bir miktar için başvurusu yapılan kredilerin onayı yapılmamaktadır. Bu kredi türü için vade süresi 36 ay olarak belirlenmiştir.  Ayrıca 8, 12 ve 24 aylık vade seçenekleri de müşterilere sunulmaktadır. N Kolay Kredi’nin maaş bordrosuz kredi için belirlediği faiz oranı ise aylık yüzde 3,40’tir.

Enpara.com

Maaş bordrosuz kredi veren bir diğer banka ise Enpara.com’dur. Bu banka da maaş bordrosuz krediler için en yüksek tutar 50 bin Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Enpara.com  maaş bordrosuz kredi için diğer bankalara göre daha düşük faiz oranı belirlemiştir. Bahsedilen faiz oranı 2,49’dur. Bu kredi, ihtiyaç kredisi başlığı altında verilmektedir. Banka, en fazla 36 aylık taksitlendirme yapmaktadır. Bu kredi için banka, müşterilerine hayat sigortası yapılmasını istemektedir. Ayrıca enpara, müşterilerine aidatsız ve para transfer işlem ücreti almadığı kredi kartı sunmaktadır. Enpara kredi başvuruları enpara.com adresi üzerinden yapılmaktadır.

Son Güncelleme: 11.01.2020 18:03
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