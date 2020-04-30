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Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok kişi ekonomik alanda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bankalar da vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için yeni kampanyalar ortaya koymaya başladı. Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti veriyor. İşte kampanyanın tüm ayrıntıları…

30 Nisan 2020 Perşembe 18:07
Acil nakit ihtiyacı olanlar için Denizbank anında 10 bin lira aynı gün kredi hizmeti

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların nakit ihtiyaçlarının artması ile beraber bankalar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni paketler ortaya koymaya başladı. Denizbank da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya ortaya koydu. Denizbank 55.000 TL limitli ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında %1,59 faiz oranı ile kredi hizmeti veriliyor.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu

55.000 TL seviyesine kadar ulaşan ihtiyaç kredisine başvurabilmek için Denizbank şubeleri ziyaret edilebilmektedir. Denizbank’ın koronavirüs salgını kapsamında ekonomik olarak olumsuz etkilenen kişilere yönelik olarak oluşturduğu bu kredi paketine online ortam üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. Denizbank müşterileri Mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilirken intenet bankacılığı da kullanılabilmektedir.

Denizbank kapsamında 60 ay vadeye kadar 55.000 TL krediler %1,59 faiz oranı ile çekilebilmektedir. Başvuru sırasında kişilerin getirmesi gereken belgeler kimlik kartları ve fotokopisi ile gelir durumunu gösteren belgeleridir.

Denizbank üzerinden bu paket kapsamında kredi çekilmesi halinde 55.000 TL 60 ay vade ve %1,99 faiz oranı ile aylık taksit tutarı 1734 TL ve toplam geri ödeme miktarı ise 104.058 TL olmaktadır.

10.000 TL miktarında çekilen kredilerde ise 24 ay vade ve %1,59 faiz oranıyla aylık taksit miktarı 523 TL ve toplam geri ödeme miktarı ise 12.552 TL olmaktadır.

BDDK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan faiz indirimi ardından pek çok banka faiz oranlarında indirim uyguladı. Yalnızca 2.000 TL ihtiyaç kredisi için %1,09 oranında faiz uygulanan Denizbank’ta çekilen kredinin miktarına göre faiz oranları %1,99’a kadar çıkabiliyor.

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Son Güncelleme: 30.04.2020 18:07
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