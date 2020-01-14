Acil nakit ihtiyacım var! Hemen en hızlı 1000 TL kredi veren banka var mı?

Son zamanlarda ülkemizde çok fazla kredi başvurusu yapılmaktadır. Her şeyin pahalı olmasından dert yanan vatandaşlar kredi çekerek ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadır. Özellikle acil paraya ihtiyaç duyanlar düşük miktarda kredinin yollarını aramakta. Bankalar ise müşterilerine ihtiyaç kredisi üzerinden belirli limit ve şartlarda kredi imkanı vermektedir. Müşteriler kredi limiti düşük olursa bankaların daha çabuk onay vereceği düşünmektedir. Fakat böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü bankalar kredi limiti ne kadar olursa olsun kişilerin kredi notunu ve kredi siciline göre karar vermektedir.

1.000 TL Kredi Veren Bankalar ve Şartları

Acil ihtiyaçlarda bankalar, müşterilerine düşük miktarda ihtiyaç kredisi vermektedir. Kredinin şartları bankalara göre değişiklik göstermektedir. Kredi şartların uyan kişilere kredi verilir. Bazı bankalar 100 TL kredi vermek yerine ek hesap limiti tanımlamaktadır. Bu ek hesap banka hesabınıza artı para olarak eklenir. Dileyen bu parayı nakit olarak çekebilir veya kartınız ile harcama yapabilirsiniz. Bu paranın ödemesini eğer nakit olarak çektiyseniz ve taksitli olarak yaptıysanız belirtilen taksitleri her ay ödemeniz gerekmektedir. Eğer parayı bir kere de çektiyseniz 30 gün sonra bankanın size verdiği faiz oranını eklenerek ödemeniz gerekiyor. Fakat bu şekilde para almak istemiyorsanız şu bankalardan 60 ay vadeye kadar kredi alabilirsiniz:

Garanti Bankası

Garanti BBVA üzerinden 1.000 TL kredi alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için banka şubesine kimliğinizle gidebilir veya bu bankanın müşterisiyseniz intenet şubesi üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası düşük limitli kredilerde özel faiz oranları uygulamaktadır. Kredi alabilmek için 90 gün boyunca sigortalı olarak çalışmanız veya emekli olmanız gerekmektedir. Bankaya gelir belgesiz sadece kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz.

Akbank

Akbank üzerinden de 1000 TL’lik kredi verilmektedir. Bu krediler sadece Akbank Direkt müşterilerine verilmektedir. 5.000 TL’ye kadar anında ihtiyaçlar için bu bankanın müşterileri intenet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilirler. Kredi alan kişiler aldıkları kredileri 60 ay vadeye kadar bölebilirler. Eğer sigortanız varsa ve çalışıyorsanız banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

İş Bankası

İş Bankası 1.000 TL kredi başvurusunu banka şubeleri ve İŞ CEP üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bu banka acil nakit ihtiyacı olan müşterilere banka şubelerine gitmeden 1.000 TL kredi imkanı sunmaktadır. Fakat bunun için banka hesabınız üzerinden intenet şifrenizin olması gereklidir. İntenet şifresi alabilmek için müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için ise uygulamaya girerek Hazır Kredi menüsünden 1.000 TL ve üzeri başvurunuzu yapabilirsiniz.

Odeabank

Odeabank’ta diğer sıralanan bankalar gibi acil ihtiyaç da kredi imkanı sunmaktadır. Kredi başvurusunu banka şubeleri veya SMS kredi ile gerçekleştirebilirsiniz. SMS için cep telefonunuzdan nakit yazıp boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak 8444’e mesaj atın. Kredi başvurusu sonrasında size mesaj gelecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi adresinizde veya banka şubesinde kullanabileceksiniz.

TEB

Faizsiz 1.000 TL kredi veren banka var mı?

Düşük limitli kredilerde en çok tercih edilen bankalardan bir diğeri de TEB’dir. Banka, 1.000 TL ile 10.000 TL arasında krediler için sadece kimlikle başvuruyu kabul etmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda değerlendirmeye alınacak ve hemen sonuç alacaksınız. Bu krediler 60 ay vadeye kadar verilmektedir. Ayrıca ek hesap başvurusu yaparak da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ülkemizde faizsiz kredi veren bankalar bulunmaktadır. Bunlar:

-Albaraka Türk Katılım Bankası

-Kuveyt Türk

-Türkiye Finans Katılım Bankası

-Ziraat Bankası

-Vakıf Katılım Bankası

-Emlak Katılım Bankası