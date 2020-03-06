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Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler dikkat! Kamu ve özel bankalarda rekabet kızıştı! 10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı!

Bankalar kredi faiz oranlarında yaptıkları indirimlerine devam ediyorlar. Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler dikkat! Kamu ve özel bankalarda rekabet kızıştı! 10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı! İşte kredi faiz oranında indirim yapan bankalar ve güncel faiz oranları…

06 Mart 2020 Cuma 15:03
Acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler dikkat! Kamu ve özel bankalarda rekabet kızıştı! 10 banka kredi faiz oranında indirim yaptı!

Son dönem içinde konut kredisi faiz oranlarında indirimler yapan bankalar artık sadece konut kredilerinde değil, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde de indirim yapmaya devam ediyorlar. 13 Şubat tarihinden itibaren bankalar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında en uygun konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranının %0.89 seviyesine kadar gerilediği görüldü. Taşıt kredilerinde ise en uygun faiz oranı %0.95 olarak açıklandı.

En Uygun Kredi Veren Bankalar

Sıfır konutlar için Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılı ve Ziraat Katılım Bankaları tarafından sunulan %0.79 oranındaki konut kredisi en uygun şartlarda verilen kredi olarak görülüyor. Diğer yandan tüm konutlar için geçerli olan kredilere bakıldığında ise Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından sunulan %0.89 faiz oranı karşımıza çıkıyor.

Taşıt kredisine gelinecek olursa Türkiye Finans tarafından sunulan %0.95 faiz oranlı kredi en uygun şartlardaki kredi olarak görülüyor.

İhtiyaç kredisinde ise TEB ve QNB Finansbank %0.89 faiz oranı ile en uygun ihtiyaç kredisini sunan bankalar olarak belirlenmiş durumda.

Aşağıdaki kısımda bankaların taşıt kredileri için sundukları faiz oranları sıralanmıştır.

  • Kuveyt Türk Katılım Bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 0.96
  • ICBC taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.06
  • TEB taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.05
  • ING Bank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 0.99
  • Denizbank taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1.11

Ziraat Bankası tarafından sunulan konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri aşağıdaki oranlar üzerinden kullandırılmaktadır.

  • Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99
  • Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.79
  • Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.02
  • Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.05

Aşağıdaki kısımda Halkbank tarafından sunulan konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri faiz oranları yer almaktadır.

  • Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99
  • Halkbank Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.79
  • Halkbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.02
  • Halkbank Maaş Kredisi Faiz Oranı Yüzde 1.05

Vakıfbank tarafından sunulan konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde uygulanan faiz oranları aşağıdaki gibidir.

  • Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.93
  • Vakıfbank Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.79
  • Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.45
  • Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.69

Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri faiz oranları aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.97
  • Yapı Kredi Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 1.14
  • Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.13

Akbank tarafından sunulan taşıt, ihtiyaç ve konut kredilerinin faiz oranları şu şekildedir;

  • Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.95
  • Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.97
  • Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 1.07
Son Güncelleme: 06.03.2020 15:03
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